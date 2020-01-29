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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

29.01.2020 14:59
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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Açıklamalar

2020 yılında piyasa şartlarının yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, yurt dışında kurulu enerji santrallerinin yüksek kâr marjlarının FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmesi beklenmektedir. 2019 yılında lisansını iptal ettirdiğimiz Manisa DGÇS ve bu yıl Ocak ayında üretimini durdurduğumuz Şanlıurfa DGÇS ile, 2020 yılı üretimimizin daha yüksek verimlilikte gerçekleşmesi ve etkin portföy yönetimi yapılması sağlanmıştır.    Buna göre Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 2020 yılı sonunda 5,259 milyar TL ciro ve 1,445 milyar TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) rakamına ulaşması beklenmektedir. 2020 FAVÖK öngörüsü içinde Afrika santrallerimizin %72 civarı pay alacağı öngörülmüştür. Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ve Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2020 yılında da kapasite mekanizmasından faydalanacak olup toplam 130-138 milyon TL civarı bir ödeme alınması beklenmektedir. Yurt içi satışlarımızın yaklaşık %29'unun ikili satış anlaşmaları, %63'ünün spot piyasaya yapılacak satışlar ve geriye kalan %8'inin ise primer ve sekonder frekans hizmetleri gibi yan hizmetlerden oluşacağı öngörülmüştür.     Şirketimizin nakit bazlı yatırım harcamalarının (CAPEX) 2020 yılında 155 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. CAPEX içerisinde santrallerde yapılması planlanan bakım ve iyileştirme çalışmaları ile Gana Santrali'ndeki motorların çift yakıta (HFO/doğal gaz) dönüşümünün tamamlanması için yapılacak yatırımlar yer almaktadır. Henüz imzalanan yeni bir anlaşma olmadığı için 2020 bütçesine santral kurulumuna yönelik bir yurt dışı yatırım rakamı eklenmemiştir. 2020 yılı içinde yeni bir yatırım gerçekleşmesi durumunda ise öngörülen CAPEX rakamının daha yüksek oluşması beklenmelidir.    Yurt dışı santrallerinin FAVÖK hesaplamalarında 2020 ortalama Amerikan Doları 6.25 TL, ortalama Euro kuru ise 6.64 TL olarak baz alınmıştır. Ortalama döviz kurlarının beklentilerimizden farklı oluşması yurt dışındaki santrallerimizin yarattığı ciro rakamını, dolayısıyla da toplam FAVÖK rakamını etkileyebilecektir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815072


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