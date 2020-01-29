***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
29.01.2020 14:59
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılında piyasa şartlarının yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, yurt dışında kurulu enerji santrallerinin yüksek kâr marjlarının FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmesi beklenmektedir. 2019 yılında lisansını iptal ettirdiğimiz Manisa DGÇS ve bu yıl Ocak ayında üretimini durdurduğumuz Şanlıurfa DGÇS ile, 2020 yılı üretimimizin daha yüksek verimlilikte gerçekleşmesi ve etkin portföy yönetimi yapılması sağlanmıştır. Buna göre Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 2020 yılı sonunda 5,259 milyar TL ciro ve 1,445 milyar TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) rakamına ulaşması beklenmektedir. 2020 FAVÖK öngörüsü içinde Afrika santrallerimizin %72 civarı pay alacağı öngörülmüştür. Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ve Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2020 yılında da kapasite mekanizmasından faydalanacak olup toplam 130-138 milyon TL civarı bir ödeme alınması beklenmektedir. Yurt içi satışlarımızın yaklaşık %29'unun ikili satış anlaşmaları, %63'ünün spot piyasaya yapılacak satışlar ve geriye kalan %8'inin ise primer ve sekonder frekans hizmetleri gibi yan hizmetlerden oluşacağı öngörülmüştür. Şirketimizin nakit bazlı yatırım harcamalarının (CAPEX) 2020 yılında 155 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. CAPEX içerisinde santrallerde yapılması planlanan bakım ve iyileştirme çalışmaları ile Gana Santrali'ndeki motorların çift yakıta (HFO/doğal gaz) dönüşümünün tamamlanması için yapılacak yatırımlar yer almaktadır. Henüz imzalanan yeni bir anlaşma olmadığı için 2020 bütçesine santral kurulumuna yönelik bir yurt dışı yatırım rakamı eklenmemiştir. 2020 yılı içinde yeni bir yatırım gerçekleşmesi durumunda ise öngörülen CAPEX rakamının daha yüksek oluşması beklenmelidir. Yurt dışı santrallerinin FAVÖK hesaplamalarında 2020 ortalama Amerikan Doları 6.25 TL, ortalama Euro kuru ise 6.64 TL olarak baz alınmıştır. Ortalama döviz kurlarının beklentilerimizden farklı oluşması yurt dışındaki santrallerimizin yarattığı ciro rakamını, dolayısıyla da toplam FAVÖK rakamını etkileyebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815072
BIST
17:05119.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 8,87
|Açılış
|: 120.586
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|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:055,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 5,9580
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|Önceki Kapanış
|: 5,9470
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5,9609
En Düşük
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17:056,5535
En Yüksek
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|: 0,06%
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|Açılış
|: 6,5490
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|Önceki Kapanış
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6,5379
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|: 0,35%
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|Açılış
|: 300,84
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|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|457.647.156
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.116.883
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,10
|12.602.964
|% 17,03
|
|OYLUM
|6,28
|48.353.635
|% 10,37
|
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,40
|21.153.294
|% -19,65
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,83
|50.500.702
|% -14,27
|
|THYAO
|14,15
|1.037.828.409
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|730.206.923
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|590.186.428
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|515.580.262
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|465.029.286
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|730.206.923
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|465.029.286
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,21
|464.002.035
|% 4,25
|
|ISGYO
|1,87
|343.939.399
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,41
|590.186.428
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7196
|7,7583
|% 0,10
|
|Frank
|6,0808
|6,1174
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5835
|1,5915
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|0,92
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,12
|
|Yarım
|958
|983
|-1,50
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
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|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,31
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Seans Raporu
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 149, 33 artarak (% 0.10 ) 144, 145
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Endeks 119, 842 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 010.00 milyon TL de
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17:18ADESE
Yüzde 5.49 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 687, 951 adet işlem
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17:17GOLTS
Yüzde 5.41 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 782, 262 adet işlem
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17:16NETAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 15.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 804, 861 adet işlem