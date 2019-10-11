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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2019 09:29
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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz hissedarı Aksa Makine Sanayi A.Ş., her biri 1,00-TL itibari değere sahip 15.125 adet A Grubu pay karşılığı 15.125,00-TL nominal değerli hissesini Kazancı Holding A.Ş.'ye devretmiştir. Devir işlemini takiben Aksa Makine Sanayi A.Ş.'nin Aksa Enerji Üretim A.Ş.'de ortaklığı kalmamıştır. Kazancı Holding A.Ş.'nin halka açık paylar dışında sahip olduğu hisse adedi 293.876.970 adet A Grubu ve 188.114.898 adet B Grubu olmak üzere toplam 481.991.868 adede ulaşmış olup ayrıca Borsa Istanbul'da işlem gören halka açık 4.958.962 adet B grubu hissesi bulunmaktadır.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792471


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