***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2019 09:29
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hissedarı Aksa Makine Sanayi A.Ş., her biri 1,00-TL itibari değere sahip 15.125 adet A Grubu pay karşılığı 15.125,00-TL nominal değerli hissesini Kazancı Holding A.Ş.'ye devretmiştir. Devir işlemini takiben Aksa Makine Sanayi A.Ş.'nin Aksa Enerji Üretim A.Ş.'de ortaklığı kalmamıştır. Kazancı Holding A.Ş.'nin halka açık paylar dışında sahip olduğu hisse adedi 293.876.970 adet A Grubu ve 188.114.898 adet B Grubu olmak üzere toplam 481.991.868 adede ulaşmış olup ayrıca Borsa Istanbul'da işlem gören halka açık 4.958.962 adet B grubu hissesi bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792471
BIST
12:4798.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 203,24
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:475,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0333
|Açılış
|: 5,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:476,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:47282,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,73
|Açılış
|: 282,03
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15