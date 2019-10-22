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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.10.2019 17:56
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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Aksa Enerji, Kamerun'da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Victoria Oil & Gas Plc'nin %100 bağlı ortaklığı olan Gaz du Cameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalamıştır.   Şirketimiz, Kongo Cumhuriyeti'nde ise doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için 12 ay süreli bir önlisans almıştır.    Görüşmelerin yapılmakta olduğu bu ülkelerde projeler geliştirmek için bu ülkelerde Aksa Enerji Üretim A.Ş. bağlı ortaklığı olarak yerel bir şirket kurmak gerekmektedir. Dolayısıyla her iki ülkede de bu nedenle şirketler kurulmuş durumdadır.   Şirketimiz, tüm coğrafyalarda yapılan ve yapılacak görüşmelerde olası rekabeti artırmamak ve nihai kontratlar imzalanıp yatırım kararları verilmeden yatırımcılarımızı yanıltmamak amacıyla duyuru yapmamaktadır. Fakat ilgili ülkelerdeki gelişmelerin online medyaya yansımış olması nedeniyle bu duyurunun yapılması gerekli görülmüştür.   Her iki ülkedeki bu gelişmelerin yürürlüğe girecek bir anlaşmaya dönüşebilmesi için bu süre içinde tarafların tarife fiyatı, finansal teminat, proje, kullanılacak ekipman, yakıt tedariği gibi pek çok konuda anlaşma sağlamış olması gerekmektedir.    Süreçlerin ilerleme hızı konusunda Şirketimizin henüz bir öngörüsü bulunmamakla beraber, her iki ülkedeki gelişmeler paydaşlarımız ile paylaşılacaktır.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794260


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