***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2019 18:58
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tamamı Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye ait olan bağlı ortaklığımız Aksa Madagascar B.V., Madagaskar Cumhuriyeti'nde enerji santrali kurulması ve enerji satışı yapılması amacıyla kurulmuş %58,35'i Aksa Madagascar B.V.'ye, %41,65'i yabancı ortağımız AF Power Ltd'ye ait AKSAF Power Ltd‘deki bu ortağa ait her biri 1 (bir) ABD Doları nominal bedelli 416,5 adet hisseyi 15.000.000 ABD doları bedelle devralmıştır. Bu bedelin 5.000.000 ABD Doları devrin gerçekleştiği tarih olan bugün ödenmiş olup kalan bakiye, her üç ayda bir yapılacak 833.333 ABD Doları ödeme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenmiş olacaktır. Hisse devri ile Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Aksa Madagascar B.V. , Madagaskar Cumhuriyeti'nde 66 MW kurulu güçle faaliyet gösteren enerji santralimizle işletme ve bakım anlaşması ile Madagaskar Cumhuriyeti adına işletmekte olduğumuz 24 MW kurulu güçteki santralin sahibi olan AKSAF Power Ltd'nin sermayesinin tamamına sahip olmuştur. Madagaskar Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerimizde azınlık payları kalmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794294
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