***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.11.2019 tarihi itibarıyla Sayın Mustafa Kızıltunç Aksa Enerji Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü olarak göreve başlamıştır. Sn. Mustafa Kızıltunç, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Sabancı Üniversitesi'nde Enerji Teknolojileri ve Yönetimi dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1998 yılında çeşitli enerji firmalarında Yatırımlar ve Mühendislik alanında başlayan Kızıltunç, daha sonra 2014-2015 yılları arasında Acwa Power'da Proje Direktör Yardımcısı ve Mühendislik Müdürü, 2015-2019 yılları arasında ise Limak-İçtaş Enerji'de Yatırımlar Proje Müdürü olarak görev yapmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796150BIST