***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2019 17:18
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.11.2019 tarihi itibarıyla Sayın Mustafa Kızıltunç Aksa Enerji Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü olarak göreve başlamıştır. Sn. Mustafa Kızıltunç, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Sabancı Üniversitesi'nde Enerji Teknolojileri ve Yönetimi dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1998 yılında çeşitli enerji firmalarında Yatırımlar ve Mühendislik alanında başlayan Kızıltunç, daha sonra 2014-2015 yılları arasında Acwa Power'da Proje Direktör Yardımcısı ve Mühendislik Müdürü, 2015-2019 yılları arasında ise Limak-İçtaş Enerji'de Yatırımlar Proje Müdürü olarak görev yapmıştır. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796150
BIST
18:0598.463
En Yüksek
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|: 98.690
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|: 98.469
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En Düşük
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|Açılış
|: 277,13
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|Önceki Kapanış
|: 277,92
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279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3706
|7,4076
|% -0,04
|
|Frank
|5,7697
|5,8044
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5177
|1,5253
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-1,51
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,81
|60,81
|1,19
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Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU100
Endeks 98, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 5, 047.00 milyon TL de
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