***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEndonezya'nın Aceh bölgesinde doğal gazlı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere imzalanan ön mutabakat anlaşmasının süresi sona ermiştir. Yakın dönemde Endonezya'da bir yatırım planımız bulunmamakla beraber, gerek Afrika gerek Türki Cumhuriyetler ile beraber Endonezya'da dahil olmak üzere Uzak Doğu'da acil enerji ihtiyacı olan ülkeler ile görüşmelerimiz devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800977BIST