***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan yoğunlukla gelen sorulara istinaden, linyit ve kömürle elektrik üreten santrallerin filtre yatırımlarını tamamlamaları için verilen süre 31 Aralık 2019 tarihinde dolmakta olup, Bolu Göynük Termik Enerji Santralimiz bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Aksa Enerji, çevreye duyarlı yaklaşımıyla, üretim faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini bertaraf etmek amacıyla Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nde gerekli yatırımları yapmıştır. Santral, halen kullanılmakta olan pülverize kömürle çalışan termik santrallere alternatif bir teknoloji olan "akışkan yataklı yakma" teknolojisi ile dizayn edilmiştir. Bu teknoloji sayesinde santralin çevreye gaz yönünden verebileceği zararlar ortadan kaldırılmaktadır. Buna ek olarak, yerli kömürle üretim yapan termik santraller içerisinde en son çevre mevzuatının tüm gerekliliklerini yerine getiren ve "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" ne sahip ve bunun sürdürebilir kılan tek santraldir. Avrupa Birliği'nin 2018 yılına kadar sağlanması gereken emisyon değerlerine, santralin devreye girdiği 2015 yılında ulaşılmıştır. Santralimiz ayrıca geçtiğimiz günlerde Bolu Çevre İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Birleşik Çevre Denetimi'nden de sıfır hata ile geçmiştir. Denetimde santralimizin havaya, suya, toprağa yaptığı etkinin yasal sınırların altında olduğu, çevre ile ilgili tüm işlerinin mevzuata uygun olduğu rapor edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802272BIST