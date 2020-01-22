***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 11:14
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı azaldığından geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ'a başvuru yapılmıştır. Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2019 yılının ilk dokuz ayında %15 kapasite kullanım oranıyla çalışmış olup, yurt içi enerji üretimimiz (Türkiye ve KKTC) içindeki payı aynı dönemde % 2, üçüncü çeyrek içinde ise % 0,5 olarak gerçekleşmiştir. Baca gazı arıtma sistemi olmayan kömür santrallerinin emisyon şartlarını sağlayana kadar kapanması nedeniyle oluşan üretim talebi, verimliliği daha yüksek olan Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali tarafından rahatça karşılanabilecek durumdadır. Yapılan başvuru, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu için Şanlıurfa santralimiz uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabilecektir. Üretimi durdurma talebimiz olumlu karşılandığında santralimizin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık %90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813931
BIST
12:14123.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -136,34
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
12:145,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
12:146,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
12:14297,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 297,43
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,15
|2.506.052
|% 14,95
|
|QNBFB
|102,60
|26.450.822
|% 14,83
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|VAKKO
|6,31
|23.963.058
|% 13,90
|
|ESCOM
|2,14
|16.320.003
|% 12,63
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|BERA
|4,38
|94.618.201
|% -7,01
|
|THYAO
|14,86
|768.765.769
|% -0,13
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|IPEKE
|9,50
|318.320.971
|% 7,83
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,73
|121.546.057
|% 0,58
|
|IHLGM
|1,22
|75.707.729
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7255
|7,7643
|% 0,10
|
|Frank
|6,0850
|6,1216
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-1,06
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.997
|10,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,58
|
|Yarım
|947
|972
|6,09
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,48
|
Seans Raporu
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -187, 56 kaybederek (% -0.13 ) 149, 491
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12:29XU100
Endeks 123, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 5, 969.00 milyon TL de
-
12:24XU100
Endeks 123, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 5, 820.00 milyon TL de
-
12:23RYSAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 720 adet işlem