***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyelerimiz 30 Eylül 2019 tarihli toplantılarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre oluşturulacak komitelerin üye dağılımına ilişkin olarak Denetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Yaşar Erkin Şahinöz ve Sn. Murat Yeşilyurt'tan oluşmasına ve komite başkanlığını Sn. Yaşar Erkin Şahinöz'ün üstlenmesine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Yeşilyurt ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Akif Şam ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn. Özlem McCann'den oluşmasına ve Komite Başkanlığını Sn. Murat Yeşilyurt'un üstlenmesine Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yaşar Erkin Şahinöz ile Sn. İlhan Helvacı'dan oluşmasına ve Komite Başkanlığını Sn. Yaşar Erkin Şahinöz'ün üstlenmesine, katılanların oy birliği ile karar vermişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789271BIST