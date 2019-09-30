***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2019 14:10
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nilüfer Dinçkök Çiftçi 12.613.168,77 TRY 2,93
Raif Ali Dinçkök 8.408.781,18 TRY 1,96
Alize Dinçkök Eyüboğlu 7.357.683,47 TRY 1,71
Alina Dinçkök 5.255.488,19 TRY 1,22
Mehmet Emin Çiftçi 4.204.391,41 TRY 0,98
Melis Gürsoy 4.204.391,41 TRY 0,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789197
BIST
11:13104.770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -262,74
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:135,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0400
|Açılış
|: 5,6760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6380
|
5,6919
En Düşük
5,6420
11:136,1987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2002
En Düşük
6,1495
11:13266,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,63
|Açılış
|: 266,78
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73