***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nilüfer Dinçkök Çiftçi 12.613.168,77 TRY 2,93Raif Ali Dinçkök 8.408.781,18 TRY 1,96Alize Dinçkök Eyüboğlu 7.357.683,47 TRY 1,71Alina Dinçkök 5.255.488,19 TRY 1,22Mehmet Emin Çiftçi 4.204.391,41 TRY 0,98Melis Gürsoy 4.204.391,41 TRY 0,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789197BIST