AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Tayyip YAŞAR 314,74 TRY 17,4708Adem ÇALIŞKAN 331,033 TRY 18,3907Nizam KILIÇ 104,823 TRY 5,8235Kenan BUĞA 104,823 TRY 5,8235Mehmet GÜÇLÜ 104,823 TRY 5,8235Rasim SEZER 104,823 TRY 5,8235Yılmaz ÖZEL 104,823 TRY 5,8235Nail ÇAMCI 104,823 TRY 5,8235Çetin DÖNMEZ 104,823 TRY 5,8235Abdülaziz URAL 104,823 TRY 5,8235Mahmut Celal TERZİ 180 TRY 0,01Halil İbrahim AVCI 180 TRY 0,01Ali AYDOĞDU 180 TRY 0,01Hayri ÖZTÜRK 180 TRY 0,01Ümit AYDINOĞLU 104,823 TRY 5,8235Muhsin BİLGİ 180 TRY 0,01Hasan ÜNLÜ 104823 TRY 5,8235Kemal ÇELİK 180 TRY 0,01Ali YAZLI 180 TRY 0,01Fatih Hakan ÇİMEN 180 TRY 0,01Mehmet İhsan ÜNLÜSAN 104823 5,8235TOPLAM 1800000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814322BIST