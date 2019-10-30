***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 8.352.000 12.968.498 194.955 -179.279 1.570.456 10.109.342 -9.042.959 23.973.013 0 23.973.013Transferler-3.972.000 187.200 -9.042.959 9.042.959 -3.784.800 0 -3.784.800Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-119.398 -12.032.957 -12.152.355 0 -12.152.355Dönem Karı (Zararı)0 -12.032.957 -12.032.957 0 -12.032.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-119.398 -119.398 0 -119.398Sermaye Arttırımı8.148.000 8.148.000 8.148.000Dönem Sonu Bakiyeler16 16.500.000 8.996.498 382.155 -298.677 1.570.456 1.066.383 -12.032.957 16.183.858 0 16.183.858Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 16.500.000 8.996.498 382.155 -270.562 1.570.456 -221.307 -6.016.747 20.940.493 0 20.940.493Transferler-6.016.747 6.016.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.833 3.622.171 3.695.004 0 3.695.004Dönem Karı (Zararı)0 3.622.171 3.622.171 0 3.622.171Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)72.833 0 72.833 0 72.833Dönem Sonu Bakiyeler16 16.500.000 8.996.498 382.155 -197.729 1.570.456 -6.238.054 3.622.171 24.635.497 0 24.635.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.361.274 -3.419.253Dönem Karı (Zararı)3.622.171 -12.032.957Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.622.171 -12.032.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-148.683 3.143.847Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 1.878.802 -2.008.362Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -71.961Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -71.961Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.446 -110.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9,15 26.446 -110.034Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -2.095.867 6.220.929Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -2.095.867Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 6.220.929Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 41.936 -886.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.151.131 5.469.857Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.102.312 -1.595.396İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.102.312 -1.595.396Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler158.266 -117.168İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 158.266 -117.168Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 62.255 28.282Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-224.044 -342.480İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24 1.988 3.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -226.032 -345.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 20.846 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.142 -651.381İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24 156.455 -622.941İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -222.597 -28.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 8.148.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 0 8.148.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.322.357 -3.419.253Vergi İadeleri (Ödemeleri)38.917 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-629.362 -6.297.761Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.287.819Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 3.285.358Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.461Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.917.181 -5.999.058Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.917.181 -5.999.058Ödenen Faiz21 0 -298.703FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.554.839 9.563.128Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.183.600 10.516.273Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4 6.183.600 10.516.273Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.628.761 -1.035.533Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.221.066 -1.035.533Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -3.407.695 0Alınan Faiz21 0 82.388YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.286.751 -153.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.286.751 -153.886DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ462.928 333.800DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.749.679 179.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.749.679 462.928Ticari Alacaklar2.438.623 1.320.893İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.438.623 1.320.893Diğer Alacaklar12.674 35.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.674 35.107Stoklar7 291.164 291.164Peşin Ödenmiş Giderler115.073 380.039İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 115.073 380.039Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 2.053 11.729Diğer Dönen Varlıklar2.147.889 126.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 2.147.889 126.155ARA TOPLAM8.757.155 2.628.015TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.757.155 2.628.015DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14 20.159.514 20.159.514Diğer Alacaklar28.003 43.421İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 28.003 43.421Maddi Duran Varlıklar33.705.751 31.078.573Arazi ve Arsalar12 248.413 248.413Binalar12 9.101 9.715Tesis, Makine ve Cihazlar12 33.339.802 30.756.976Taşıtlar12 23.416 38.619Mobilya ve Demirbaşlar12 85.019 24.850Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.200.641 8.508.589İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar13 8.196.661 8.502.148Diğer Haklar13 3.980 6.441Peşin Ödenmiş Giderler325.619 122.908İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 325.619 122.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR62.419.528 59.913.005TOPLAM VARLIKLAR71.176.683 62.541.020KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.220 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.220 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 6.220 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.046.438 5.938.710İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.046.438 5.938.710Banka Kredileri4 418.315 1.419.456Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.628.123 4.519.254Ticari Borçlar218.801 442.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 0 1.988İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 218.801 440.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 191.297 131.598Diğer Borçlar156.455 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 156.455 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)856.481 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 856.481 0Kısa Vadeli Karşılıklar468.366 442.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 107.935 66.090Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 360.431 375.963ARA TOPLAM3.944.058 6.955.206TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.944.058 6.955.206UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.169.352 31.728.460İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.169.352 31.728.460Banka Kredileri4 1.863.566 1.292.070Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 35.305.786 30.436.390Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.712.189 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.712.189 0Uzun Vadeli Karşılıklar325.953 589.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 325.953 589.705Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 2.389.634 2.327.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.597.128 34.645.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.541.186 41.600.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.635.497 20.940.493Ödenmiş Sermaye16 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları16 8.996.498 8.996.498Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 382.155 382.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-197.729 -270.562Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-197.729 -270.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -197.729 -270.562Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.570.456 1.570.456Yasal Yedekler16 1.570.456 1.570.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -6.238.054 -221.307Net Dönem Karı veya Zararı16 3.622.171 -6.016.747TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.635.497 20.940.493TOPLAM KAYNAKLAR71.176.683 62.541.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 11.188.964 7.479.572 4.893.638 2.931.209Satışların Maliyeti17 -3.282.234 -3.068.190 -941.448 -818.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.906.730 4.411.382 3.952.190 2.112.577BRÜT KAR (ZARAR)7.906.730 4.411.382 3.952.190 2.112.577Genel Yönetim Giderleri18 -1.281.494 -642.131 -502.409 -154.366Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 521.803 432.689 124.667 76.317Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -275.181 -376.920 -139.950 -168.949ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.871.858 3.825.020 3.434.498 1.865.579Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 23.907 32.999 9.776 7.646FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.895.765 3.858.019 3.444.274 1.873.225Finansman Gelirleri21 3.400.883 2.392.463 2.698.596 1.372.964Finansman Giderleri21 -6.632.541 -19.170.164 -1.123.733 -11.928.827SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.664.107 -12.919.682 5.019.137 -8.682.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-41.936 886.725 220.779 134.627Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -41.936 886.725 220.779 134.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.622.171 -12.032.957 5.239.916 -8.548.011DÖNEM KARI (ZARARI)3.622.171 -12.032.957 5.239.916 -8.548.011Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.622.171 -12.032.957 5.239.916 -8.548.011Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.833 -119.398 15.369 -237.136Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 93.376 -153.074 19.704 -304.020Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20.543 33.676 -4.335 66.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 -20.543 33.676 -4.335 66.884Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.833 -119.398 15.369 -237.136TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.695.004 -12.152.355 5.255.285 -8.785.147Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.695.004 -12.152.355 5.255.285 -8.785.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795535BIST