***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019/30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteKAYMAKKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2019/03 DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi14/11/2019AçıklamalarŞirketmizin 01.01.2019-.30.09.2019 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun Bilgisine Sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798999BIST