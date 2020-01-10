***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.600.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 284.482,76B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 16.215.517,24 4.100.000 25,28442 B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.500.000 4.100.000,000 24,84848Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi SECOYA INTERNATIONAL INCBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz 03.01.2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında1) Şirketimiz Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Finansal Yapısını güçlendirmek ve karlı büyümeyi destekleyecek bilanço yapısının kurulması amacı ile 50.000.000 -TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 16.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam 4.100.000 TL arttırılarak 20.600.000,00 TL ye artırılmasına,2) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olarak tahsisli satış yöntemi ile SECOYA INTERNATIONAL INC ("SECOYA GRUP") Borsa İstanbul A.Ş'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'lerine uygun olarak ilgili pazarında satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,3) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilerek elde edilecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek B grubu payların imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,4) Her biri 1-TL nominal değerli payın satış fiyatı Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,5) Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına, ve akabinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında pay satışının gerçekleşmesi için başvuruda bulunulması,6) Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811592BIST