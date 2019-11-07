***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
07.11.2019 18:25
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 234.945.793 1.416.212.921 321.015.139 1.737.228.060
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
11.463.052 11.463.052 -183.009 11.280.043
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 910.657.953 234.945.793 1.427.675.973 320.832.130 1.748.508.103
Transferler
3.502.994 231.442.799 -234.945.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.219.096 33.770.719 40.052.974 -244.531 -556.143.089 -484.783.023 146.665.936 -338.117.087
Dönem Karı (Zararı)
-556.143.089 -556.143.089 135.775.384 -420.367.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.219.096 33.770.719 40.052.974 -244.531 71.360.066 10.890.552 82.250.618
Sermaye Arttırımı
211.533.000 -211.533.000
Kar Payları
-60.123.057 -60.123.057 -7.497.934 -67.620.991
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.614 -191.987 -1.192.499 -1.386.100 22.487.292 21.101.192
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -789.010 -5.698.860 83.796.006 40.052.974 -176.707 16.090.283 869.252.196 -556.143.089 881.383.793 482.487.424 1.363.871.217
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Diğer Düzeltmeler
2(iii) 12.200.241 12.200.241 -12.200.241
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124
Transferler
2.383.585 -196.360.610 193.977.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.492.355 8.778.973 64.943 338.697.265 346.048.826 46.613.522 392.662.348
Dönem Karı (Zararı)
338.697.265 338.697.265 42.273.401 380.970.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.492.355 8.778.973 64.943 7.351.561 4.340.121 11.691.682
Kar Payları
615.341 -73.948.978 -73.333.637 -14.381.987 -87.715.624
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-16 -10.577 -10.593 10.593
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -3.836.450 75.750.322 -134.958 18.473.868 606.998.275 338.697.265 1.457.228.076 467.340.772 1.924.568.848
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.398.996 314.141.201
Dönem Karı (Zararı)
380.970.666 -420.367.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-107.758.388 579.220.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.193.966 33.920.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.108.799 6.223.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.531.628 11.448.250
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.240.650 -78.639.484
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.613.682 -103.258.738
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-153.350.774 644.161.448
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.309.189 76.561.911
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.850.284 4.018.621
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.123.221 -550.132
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-20.580.448 -15.333.530
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.624.211 667.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-162.139.072 148.163.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.402.226 145.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.654.914 -7.474.707
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9.432.922 -6.648.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
109.568.804 -62.637.828
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.903.282 -16.637.990
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.744.303 164.456.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.845.337 1.773.226
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-183.040.011 2.876.754
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.465.906 26.166.355
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-14.765.216 31.630.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.251.415 14.513.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.073.206 307.016.171
Alınan Faiz
18.599.967 21.106.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.557.250 -1.261.888
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -284.696
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.716.927 -12.435.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.377.896 -54.916.874
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -10.096.130
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
68.162.707 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -29.025.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.177.634 5.474.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.141.397 -36.160.941
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.820.049 6.373.312
Alınan Temettüler
-4.641.097 8.518.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-208.266.048 -129.728.165
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.415.301 51.573.255
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-126.858.568 -79.379.326
Ödenen Temettüler
-87.715.624 -67.620.991
Ödenen Faiz
-44.107.157 -34.301.103
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.489.156 129.496.162
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.072.037 32.283.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.417.119 161.780.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 438.116.759 348.032.790
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 392.699.640 509.812.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 392.699.640 438.116.759
Finansal Yatırımlar
6 549.099.624 566.789.397
Ticari Alacaklar
192.376.514 162.357.826
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 36.662.414 27.412.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 155.714.100 134.944.882
Diğer Alacaklar
7.708.927 4.497.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 6.392.564 3.402.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.316.363 1.094.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
14.253.458 23.686.380
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 3.445.828 11.604.502
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
10 10.807.630 12.081.878
Stoklar
9 118.828.121 228.396.925
Peşin Ödenmiş Giderler
12 44.790.001 40.735.434
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.005.170 17.172.623
Diğer Dönen Varlıklar
27.375.824 41.371.232
ARA TOPLAM
1.352.137.279 1.523.123.757
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 33.042.264 44.125.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.385.179.543 1.567.248.971
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 435.665 370.779
Ticari Alacaklar
27.826 27.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 27.826 27.126
Diğer Alacaklar
50.800.875 46.357.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 37.831.896 34.062.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.968.979 12.295.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 600.498.828 422.638.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 389.982.353 378.745.760
Maddi Duran Varlıklar
17 375.836.479 409.869.990
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 84.713.497 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.418.519 84.548.580
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 79.288.012 81.418.073
Peşin Ödenmiş Giderler
12 148.470 1.299.755
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 37.041.996 50.404.750
Diğer Duran Varlıklar
63.431.952 50.736.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.685.336.460 1.444.999.704
TOPLAM VARLIKLAR
3.070.516.003 3.012.248.675
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 34.991.556 76.508.640
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 97.930.013 90.560.679
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 15.258.070 14.018.037
Ticari Borçlar
334.590.034 380.453.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,27 37.789.369 27.599.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 296.800.665 352.854.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.568.602 10.413.939
Diğer Borçlar
15.273.953 10.902.193
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 8.402.538 4.094.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.871.415 6.807.574
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
65.368.337 244.720.967
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 59.078.238 237.018.335
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 6.290.099 7.702.632
Türev Araçlar
11 1.206.749 583.838
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 45.260.282 34.274.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.621.061 1.454.349
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.339.037 7.711.764
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 8.339.037 7.711.764
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
476 1.611
ARA TOPLAM
632.408.170 871.604.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
632.408.170 871.604.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 193.890.428 207.341.435
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 30.928.519 28.414.940
Diğer Borçlar
74.850.762 59.756.616
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
74.850.762 59.756.616
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12.064.618 15.751.999
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 12.064.618 15.751.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 38.774.804 36.070.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 0 25.750.537
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.477.661 18.120.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 21.477.661 18.120.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 141.552.193 129.815.928
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
513.538.985 521.022.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.145.947.155 1.392.626.551
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.457.228.076 1.172.323.239
Ödenmiş Sermaye
23 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -12.184.363 -24.999.945
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.836.450 -2.344.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.836.450 -2.344.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.836.450 -2.344.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.615.364 66.771.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
75.750.322 66.971.349
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-134.958 -199.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-134.958 -199.901
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.473.868 16.090.283
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 606.998.275 877.318.440
Net Dönem Karı veya Zararı
338.697.265 -193.977.025
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 467.340.772 447.298.885
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.924.568.848 1.619.622.124
TOPLAM KAYNAKLAR
3.070.516.003 3.012.248.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 1.103.704.617 834.938.500 320.836.531 412.482.494
Satışların Maliyeti
24 -809.291.408 -686.468.565 -224.743.302 -331.551.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
294.413.209 148.469.935 96.093.229 80.931.424
BRÜT KAR (ZARAR)
294.413.209 148.469.935 96.093.229 80.931.424
Genel Yönetim Giderleri
-87.926.135 -88.189.332 -30.060.210 -42.994.488
Pazarlama Giderleri
-9.599.585 -8.894.240 -2.647.605 -3.214.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
188.679.309 466.501.237 19.700.896 280.575.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-117.189.012 -118.788.793 -48.281.244 -67.510.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
268.377.786 399.098.807 34.805.066 247.787.403
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
53.077.545 38.890.826 27.113.711 15.362.287
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.523.593 -10.588.705 -3.795.260 -6.834.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 153.350.774 -644.161.448 200.656.406 -441.463.287
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
469.282.512 -216.760.520 258.779.923 -185.148.095
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
-46.002.657 -127.045.274 -3.574.105 -77.231.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
423.279.855 -343.805.794 255.205.818 -262.379.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -42.309.189 -76.561.911 5.721.676 -46.305.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -18.883.639 -39.700.198 -5.767.519 -28.496.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -23.425.550 -36.861.713 11.489.195 -17.809.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
380.970.666 -420.367.705 260.927.494 -308.685.677
DÖNEM KARI (ZARARI)
380.970.666 -420.367.705 260.927.494 -308.685.677
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 42.273.401 135.775.384 8.037.084 84.223.307
Ana Ortaklık Payları
26 338.697.265 -556.143.089 252.890.410 -392.908.984
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,77900000 -1,27800000 0,58100000 -0,90300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.483.991 -2.226.717 -153.412 -2.226.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-321.096 -1.118.033 72.347 -1.118.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.486.940 -1.660.838 -265.107 -1.660.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
324.045 552.154 39.348 552.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
324.045 552.154 39.348 552.154
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.175.673 84.477.335 -5.801.159 59.312.641
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.072.037 32.283.870 -5.354.619 25.371.307
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.886 -244.316 92.694 -55.613
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
38.750 63.734.774 -539.234 40.676.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -11.296.993 0 -6.679.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -11.296.993 0 -6.679.984
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.691.682 82.250.618 -5.954.571 57.085.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
392.662.348 -338.117.087 254.972.923 -251.599.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.613.522 146.665.936 6.540.018 95.186.687
Ana Ortaklık Payları
346.048.826 -484.783.023 248.432.905 -346.786.440
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797322
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