***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 234.945.793 1.416.212.921 321.015.139 1.737.228.060Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler11.463.052 11.463.052 -183.009 11.280.043Düzeltmelerden Sonraki Tutar223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 910.657.953 234.945.793 1.427.675.973 320.832.130 1.748.508.103Transferler3.502.994 231.442.799 -234.945.793Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.219.096 33.770.719 40.052.974 -244.531 -556.143.089 -484.783.023 146.665.936 -338.117.087Dönem Karı (Zararı)-556.143.089 -556.143.089 135.775.384 -420.367.705Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.219.096 33.770.719 40.052.974 -244.531 71.360.066 10.890.552 82.250.618Sermaye Arttırımı211.533.000 -211.533.000Kar Payları-60.123.057 -60.123.057 -7.497.934 -67.620.991Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.614 -191.987 -1.192.499 -1.386.100 22.487.292 21.101.192Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -789.010 -5.698.860 83.796.006 40.052.974 -176.707 16.090.283 869.252.196 -556.143.089 881.383.793 482.487.424 1.363.871.217Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124Diğer Düzeltmeler2(iii) 12.200.241 12.200.241 -12.200.241Düzeltmelerden Sonraki Tutar435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124Transferler2.383.585 -196.360.610 193.977.025Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.492.355 8.778.973 64.943 338.697.265 346.048.826 46.613.522 392.662.348Dönem Karı (Zararı)338.697.265 338.697.265 42.273.401 380.970.666Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.492.355 8.778.973 64.943 7.351.561 4.340.121 11.691.682Kar Payları615.341 -73.948.978 -73.333.637 -14.381.987 -87.715.624Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-16 -10.577 -10.593 10.593Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -3.836.450 75.750.322 -134.958 18.473.868 606.998.275 338.697.265 1.457.228.076 467.340.772 1.924.568.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.398.996 314.141.201Dönem Karı (Zararı)380.970.666 -420.367.705Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-107.758.388 579.220.099Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.193.966 33.920.684Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.108.799 6.223.818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.531.628 11.448.250Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.240.650 -78.639.484Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.613.682 -103.258.738Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-153.350.774 644.161.448Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler42.309.189 76.561.911Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.850.284 4.018.621Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.123.221 -550.132Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-20.580.448 -15.333.530Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.624.211 667.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-162.139.072 148.163.777Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.402.226 145.537Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.654.914 -7.474.707Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler9.432.922 -6.648.059Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler109.568.804 -62.637.828Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.903.282 -16.637.990Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.744.303 164.456.233Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.845.337 1.773.226Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-183.040.011 2.876.754Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.465.906 26.166.355Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-14.765.216 31.630.858İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.251.415 14.513.398Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları111.073.206 307.016.171Alınan Faiz18.599.967 21.106.741Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.557.250 -1.261.888Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -284.696Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.716.927 -12.435.127YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.377.896 -54.916.874Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -10.096.130Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri68.162.707 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -29.025.677Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.177.634 5.474.445Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-74.141.397 -36.160.941Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.820.049 6.373.312Alınan Temettüler-4.641.097 8.518.117FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-208.266.048 -129.728.165Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.415.301 51.573.255Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-126.858.568 -79.379.326Ödenen Temettüler-87.715.624 -67.620.991Ödenen Faiz-44.107.157 -34.301.103YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-58.489.156 129.496.162Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.072.037 32.283.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.417.119 161.780.032DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 438.116.759 348.032.790DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 392.699.640 509.812.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 392.699.640 438.116.759Finansal Yatırımlar6 549.099.624 566.789.397Ticari Alacaklar192.376.514 162.357.826İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,27 36.662.414 27.412.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 155.714.100 134.944.882Diğer Alacaklar7.708.927 4.497.181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 6.392.564 3.402.566İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.316.363 1.094.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar14.253.458 23.686.380Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 3.445.828 11.604.502Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları10 10.807.630 12.081.878Stoklar9 118.828.121 228.396.925Peşin Ödenmiş Giderler12 44.790.001 40.735.434Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.005.170 17.172.623Diğer Dönen Varlıklar27.375.824 41.371.232ARA TOPLAM1.352.137.279 1.523.123.757Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 33.042.264 44.125.214TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.385.179.543 1.567.248.971DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 435.665 370.779Ticari Alacaklar27.826 27.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 27.826 27.126Diğer Alacaklar50.800.875 46.357.707İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 37.831.896 34.062.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.968.979 12.295.652Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 600.498.828 422.638.610Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 389.982.353 378.745.760Maddi Duran Varlıklar17 375.836.479 409.869.990Kullanım Hakkı Varlıkları19 84.713.497 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.418.519 84.548.580Şerefiye3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 79.288.012 81.418.073Peşin Ödenmiş Giderler12 148.470 1.299.755Ertelenmiş Vergi Varlığı25 37.041.996 50.404.750Diğer Duran Varlıklar63.431.952 50.736.647TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.685.336.460 1.444.999.704TOPLAM VARLIKLAR3.070.516.003 3.012.248.675KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 34.991.556 76.508.640Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 97.930.013 90.560.679Diğer Finansal Yükümlülükler7 15.258.070 14.018.037Ticari Borçlar334.590.034 380.453.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,27 37.789.369 27.599.324İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 296.800.665 352.854.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.568.602 10.413.939Diğer Borçlar15.273.953 10.902.193İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 8.402.538 4.094.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.871.415 6.807.574Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler65.368.337 244.720.967Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 59.078.238 237.018.335Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 6.290.099 7.702.632Türev Araçlar11 1.206.749 583.838Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 45.260.282 34.274.961Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.621.061 1.454.349Kısa Vadeli Karşılıklar8.339.037 7.711.764Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 8.339.037 7.711.764Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler476 1.611ARA TOPLAM632.408.170 871.604.315TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER632.408.170 871.604.315UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 193.890.428 207.341.435Diğer Finansal Yükümlülükler7 30.928.519 28.414.940Diğer Borçlar74.850.762 59.756.616İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar74.850.762 59.756.616Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler12.064.618 15.751.999Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 12.064.618 15.751.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 38.774.804 36.070.443Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 0 25.750.537Uzun Vadeli Karşılıklar21.477.661 18.120.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 21.477.661 18.120.338Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 141.552.193 129.815.928TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER513.538.985 521.022.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.145.947.155 1.392.626.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.457.228.076 1.172.323.239Ödenmiş Sermaye23 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -12.184.363 -24.999.945Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.836.450 -2.344.079Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.836.450 -2.344.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.836.450 -2.344.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)75.615.364 66.771.448Yabancı Para Çevrim Farkları75.750.322 66.971.349Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-134.958 -199.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-134.958 -199.901Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.473.868 16.090.283Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 606.998.275 877.318.440Net Dönem Karı veya Zararı338.697.265 -193.977.025Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 467.340.772 447.298.885TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.924.568.848 1.619.622.124TOPLAM KAYNAKLAR3.070.516.003 3.012.248.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 1.103.704.617 834.938.500 320.836.531 412.482.494Satışların Maliyeti24 -809.291.408 -686.468.565 -224.743.302 -331.551.070TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)294.413.209 148.469.935 96.093.229 80.931.424BRÜT KAR (ZARAR)294.413.209 148.469.935 96.093.229 80.931.424Genel Yönetim Giderleri-87.926.135 -88.189.332 -30.060.210 -42.994.488Pazarlama Giderleri-9.599.585 -8.894.240 -2.647.605 -3.214.018Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler188.679.309 466.501.237 19.700.896 280.575.136Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-117.189.012 -118.788.793 -48.281.244 -67.510.651ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)268.377.786 399.098.807 34.805.066 247.787.403Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler53.077.545 38.890.826 27.113.711 15.362.287Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.523.593 -10.588.705 -3.795.260 -6.834.498Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 153.350.774 -644.161.448 200.656.406 -441.463.287FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)469.282.512 -216.760.520 258.779.923 -185.148.095Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri-46.002.657 -127.045.274 -3.574.105 -77.231.697SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)423.279.855 -343.805.794 255.205.818 -262.379.792Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -42.309.189 -76.561.911 5.721.676 -46.305.885Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -18.883.639 -39.700.198 -5.767.519 -28.496.446Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -23.425.550 -36.861.713 11.489.195 -17.809.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)380.970.666 -420.367.705 260.927.494 -308.685.677DÖNEM KARI (ZARARI)380.970.666 -420.367.705 260.927.494 -308.685.677Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 42.273.401 135.775.384 8.037.084 84.223.307Ana Ortaklık Payları26 338.697.265 -556.143.089 252.890.410 -392.908.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,77900000 -1,27800000 0,58100000 -0,90300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.483.991 -2.226.717 -153.412 -2.226.717Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-321.096 -1.118.033 72.347 -1.118.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.486.940 -1.660.838 -265.107 -1.660.838Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler324.045 552.154 39.348 552.154Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri324.045 552.154 39.348 552.154Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.175.673 84.477.335 -5.801.159 59.312.641Yabancı Para Çevrim Farkları13.072.037 32.283.870 -5.354.619 25.371.307Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.886 -244.316 92.694 -55.613Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar38.750 63.734.774 -539.234 40.676.931Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -11.296.993 0 -6.679.984Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -11.296.993 0 -6.679.984DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.691.682 82.250.618 -5.954.571 57.085.924TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)392.662.348 -338.117.087 254.972.923 -251.599.753Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar46.613.522 146.665.936 6.540.018 95.186.687Ana Ortaklık Payları346.048.826 -484.783.023 248.432.905 -346.786.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797322BIST