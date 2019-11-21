***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21 Kasım 2019 tarihli kararıyla, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in kar payı dağıtım tarihini belirlerken Şirket'in fonlama politikası, fonların bulunabilirliği ve likiditesi, kazançların stabilitesi ve Şirket'in büyüme ihtiyaçları doğrultusunda halka açık hisselerimize yapılacak yatırımları teşvik etme, mevcut yatırımcılarımızın haklarını koruma amacıyla revize edilmesine ekte yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799992BIST