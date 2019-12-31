***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı maddeEk AçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 31.12.2019 tarihinde1. Kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 435.000.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8 inci maddesinin ekteki şekilde tadiline,3. Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,oybirliği ile karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 8.Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806116BIST