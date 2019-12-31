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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.12.2019 14:02
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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı madde

Ek Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 31.12.2019 tarihinde
1. Kayıtlı sermayesi 500.000.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 435.000.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8 inci maddesinin ekteki şekilde tadiline,
3. Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,
oybirliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8.Madde Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806116


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