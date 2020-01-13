***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.01.2020 16:30
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin Güncellemesi Hakkında SPK'ya Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı madde
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.01.2020 tarihinde başvurmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8.Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812100
BIST
17:58120.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.704,82
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
17:585,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
17:586,5351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
17:58292,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,15
|Açılış
|: 292,72
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.060.572
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.867.844
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.486.560
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.582.378
|% 19,86
|
|AYEN
|4,36
|149.928.074
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.755.861
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|151.616.981
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.260.273
|% -4,33
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|HALKB
|6,62
|676.858.321
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|515.555.548
|% 0,79
|
|PETKM
|4,08
|1.464.611.570
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|478.752.864
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,96
|648.682.582
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|316.565.179
|% 1,18
|
|THYAO
|14,81
|2.386.381.890
|% 2,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6066
|7,6447
|% -0,57
|
|Frank
|6,0201
|6,0564
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5605
|1,5683
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-9,92
|
|Altın Gr.
|292
|293
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,45
|
Seans Raporu
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