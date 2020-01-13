***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin Güncellemesi Hakkında SPK'ya BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı maddeSPK Başvuru Tarihi 13.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.01.2020 tarihinde başvurmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 8.Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812100BIST