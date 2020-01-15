***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.01.2020 17:51
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK İzni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı madde
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.01.2020 tarihinde başvurmuştur. Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 15.01.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.638 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzni_KST.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812941
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -484,56
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
18:055,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0059
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8690
18:056,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5670
En Düşük
6,5414
18:05293,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,92
|Açılış
|: 293,48
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|
|MZHLD
|17,55
|475.841
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|312.904
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,35
|4.197.646
|% -8,78
|
|MTRYO
|5,49
|102.454
|% -6,95
|
|NIBAS
|4,24
|271.152
|% -5,78
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 2,34
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6280
|7,6663
|% -0,09
|
|Frank
|6,0724
|6,1089
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5607
|1,5686
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|7,00
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, SAHOL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -303, 23 kaybederek (% -0.26 ) 115, 397
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, DENGE, ORMA, TBORG, SANFM, EGCEY, EKIZ, BALAT, ALYAG, EGCYH
-
17:59
MARTI, BAGFS, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
IHGZT, SNGYO, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında