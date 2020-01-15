***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK İzniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı maddeSPK Başvuru Tarihi 13.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.01.2020 tarihinde başvurmuştur. Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 15.01.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.638 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzni_KST.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812941BIST