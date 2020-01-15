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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.01.2020 17:51
GÜNCEL HABERLER



***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK İzni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı madde
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.01.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.01.2020 tarihinde başvurmuştur. Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 15.01.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.638 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzni_KST.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812941


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