***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2019 17:58
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde, Yeni Erenköy - İskele Bölgesinde tahsis edilen arazi üzerinde inşa edeceği ve projenin safhaları tamamlandığında 1.272 yatak kapasitesine ulaşacak otel ve tatil köyü projesi için inşaat ruhsatı alındığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Proje ile bitişik konumda bulunan turistik tesis alanının da tahsisi alınmış ve projeye dahil edilmiştir. Bu çerçevede yatırım teşvik belgesi ve inşaat ruhsatının güncellenmesini müteakip, ekonomik koşullarla paralel olarak faaliyete devam edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805905
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0134
|Açılış
|: 5,9440
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|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,6440
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|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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6,6735
En Düşük
6,6472
18:05289,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 289,54
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7760
|7,8150
|% 0,12
|
|Frank
|6,1154
|6,1523
|% 0,43
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,35
|
|Altın Gr.
|290
|290
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-0,18
|
Seans Raporu
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