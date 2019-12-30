***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde, Yeni Erenköy - İskele Bölgesinde tahsis edilen arazi üzerinde inşa edeceği ve projenin safhaları tamamlandığında 1.272 yatak kapasitesine ulaşacak otel ve tatil köyü projesi için inşaat ruhsatı alındığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.Proje ile bitişik konumda bulunan turistik tesis alanının da tahsisi alınmış ve projeye dahil edilmiştir. Bu çerçevede yatırım teşvik belgesi ve inşaat ruhsatının güncellenmesini müteakip, ekonomik koşullarla paralel olarak faaliyete devam edilecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805905BIST