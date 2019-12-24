***ALBRK* *HURGZ* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
24.12.2019 16:24
***ALBRK******HURGZ******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, AYES, HURGZ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E KORKUT ENES ÖZAL 53.849,722
ALBRK 2 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E MEHMET FATIH ÖZAL 53.849,722
ALBRK 3 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. E NATURA GIDA SANAYI VE TICARET A.S 32.238.634,000
AYES 4 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E METIN KESKINTUNA 7.585,960
HURGZ 5 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E AKDERE INSAAT TURIZMTEKS.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI. 1.410.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804992
BIST
16:57113.257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.082,29
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:575,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:576,6002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:57285,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 285,09
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,18
|85.997.063
|% 15,70
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.838.907
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,40
|107.444.737
|% 12,90
|
|ITTFH
|4,05
|91.612.629
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|845.933.263
|% 1,74
|
|HALKB
|5,96
|487.306.138
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|IPEKE
|7,99
|395.797.488
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,23
|362.008.634
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,13
|255.898.076
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|256.738.408
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.191.863
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,23
|272.195.588
|% 5,19
|
|PETKM
|3,75
|407.195.934
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6789
|7,7175
|% 0,03
|
|Frank
|6,0350
|6,0714
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|4,86
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|0,33
|
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