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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.01.2020 18:25
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***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.794
Ulaşılacak Sermaye (TL) 64.400.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011 165.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029 235.000
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 10.250.794 53.749.206,000 524,34188 C Grubu C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.650.794 53.749.206,000 504,64975

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 53.749.206


Ek Açıklamalar
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 03.01.2020 tarihli toplantısında,
1 - Kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 10.650.794,-TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 5.374.920.600 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 53.749.206,-TL tutarında artırılarak 64.400.000,-TL'ye tezyidine,
2 - Artırılan 53.749.206,-TL sermayenin, sermaye düzeltme farklarından karşılanmasına,
3 - Artırılan 53.749.206,- TL tutarındaki sermayeyi temsilen ihraç edilecek, mevcut sermayenin % 504,64975'ine isabet eden hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bedelsiz olarak dağıtılmasına,
4 - Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na başvurulmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve değişikliğin SPK ve ilgili diğer mercilerin görüş ve onayına sunulmasına,
5 - Gerekli onay ve işlemlerin tamamlanmasından sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 64.400.000,-TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6 ve 7 nci maddelerinin yeni şeklinin ticaret siciline tesciline ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALGYO ESAS SÖZLEŞME 6. ve 7. MADDE TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807568


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