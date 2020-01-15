***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.01.2020 18:23
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15 Ocak 2020 tarihli kararı ile
Şirketin esas sermayesinin 24.725.000 TL (yirmidörtmilyonyediyüzyirmibeşbin Türk Lira)'sından Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 26.909.044,22 TL, Olağanüstü Yedeklerden 71.321.350,96 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 27.044.604,82 TL ilavesiyle 150.000.000 TL'ye (yüzelimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
Artan 125.275.000 TL (yüzyirmibeş milyon ,ikiyüzyetmişbeş bin Türk Lirası)'ye tekabül eden 12.527.500.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,
Bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, ve Esas Sözleşme Madde 6:Şirketin Sermayesi ve Madde 7: Hisse Nevileri maddelerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813007
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -484,56
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
18:055,8748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0063
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8690
18:056,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5670
En Düşük
6,5414
18:05293,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,92
|Açılış
|: 293,48
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|
|MZHLD
|17,55
|475.841
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|312.904
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,35
|4.197.646
|% -8,78
|
|MTRYO
|5,49
|102.454
|% -6,95
|
|NIBAS
|4,24
|271.152
|% -5,78
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 2,34
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6302
|7,6685
|% -0,06
|
|Frank
|6,0734
|6,1100
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5613
|1,5692
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|6,82
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,70
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,30
|
Seans Raporu
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