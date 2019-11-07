***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -4.547.014 22.830.097 128.245.714 63.598.382 261.761.223 25.565.270 287.326.493Transferler-1.837.127 71.237.382 69.400.255 8.775.932 78.176.187Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.217.047 -29.217.047 -4.754.507 -33.971.554Kar Payları2.775.690 60.822.692 -63.598.382Dönem Sonu Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -6.384.141 25.605.787 159.851.359 71.237.382 301.944.431 29.586.695 331.531.126Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.787 159.851.359 87.102.714 318.372.567 30.145.774 348.518.341Transferler5.606.535 81.496.179 -87.102.714Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.961.242 88.025.281 86.064.039 6.063.999 92.128.038Kar Payları-57.301.580 -57.301.580 -6.506.563 -63.808.143Dönem Sonu Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -7.782.579 31.212.322 184.045.958 88.025.281 347.135.026 29.703.210 376.838.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.641.373 -4.632.533Dönem Karı (Zararı)94.089.280 80.013.315Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)94.089.280 80.013.315Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.156.863 46.735.513Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 16.009.239 15.420.811Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.953.928 1.068.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.563.320 1.041.022Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.390.608 27.164Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.527.184 2.750.656Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -2.125.695 -1.636.715Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 3.652.879 4.387.371Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.110.135Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 27.666.512 18.385.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-128.831.491 -119.092.006Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-135.910.683 -102.973.835Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.102.984 -5.154.199Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.940.946 -36.728.903Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-228.201 2.230.704Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.124.840 20.657.792Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.000.628 2.241.711Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.239.009 -1.999.339Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.645.366 2.634.063Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.414.652 7.656.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.092.971 -630.167Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -16.963.054 -11.659.188YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.489.516 -14.015.066Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri595.834 137.076Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 595.834 137.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -14.085.350 -14.152.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.554.544 -8.705.328Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri114.869.247 59.391.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.088.466 -31.374.118Ödenen Temettüler-63.808.141 -33.971.554Ödenen Faiz13 -3.652.879 -4.387.371Alınan Faiz13 2.125.695 1.636.715YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.685.433 -27.352.927NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.685.433 -27.352.927DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ90.355.669 67.366.235DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.670.236 40.013.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 36.670.236 90.355.669Ticari Alacaklar209.193.582 73.282.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 241.913 296.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 208.951.669 72.986.136Diğer Alacaklar228.301 107.192İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar228.301 107.192Stoklar7 109.391.732 121.421.066Peşin Ödenmiş Giderler2.953.226 3.445.961Diğer Dönen Varlıklar6 24.255.587 22.370.567ARA TOPLAM382.692.664 310.983.354TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR382.692.664 310.983.354DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.284 14.284Diğer Alacaklar813.491 579.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar813.491 579.091Maddi Duran Varlıklar8 150.670.944 154.667.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.686.808 1.210.422Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.686.808 1.210.422Peşin Ödenmiş Giderler883.252 162.316Ertelenmiş Vergi Varlığı14 3.257.910 10.190.201Diğer Duran Varlıklar831.926 346.176TOPLAM DURAN VARLIKLAR159.158.615 167.169.543TOPLAM VARLIKLAR541.851.279 478.152.897KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 74.380.357 25.712.370Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 2.711.717 12.373.259Ticari Borçlar43.690.430 46.815.270İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 43.690.430 46.815.270Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.423.569 3.422.941Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.130.653 7.776.019Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 5.524.485 2.083.118Kısa Vadeli Karşılıklar8.209.803 2.406.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.561.220 937.926Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.648.583 1.468.597Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler166.373 2.805.134ARA TOPLAM145.237.387 103.394.634TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.237.387 103.394.634UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 3.136.128 12.361.785Uzun Vadeli Karşılıklar16.639.528 13.665.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.639.528 13.665.487Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 212.650TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.775.656 26.239.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER165.013.043 129.634.556ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar347.135.026 318.372.567Ödenmiş Sermaye11 24.725.000 24.725.000Sermaye Düzeltme Farkları26.909.044 26.909.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.782.579 -5.821.337Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.782.579 -5.821.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.782.579 -5.821.337Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.212.322 25.605.787Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları184.045.958 159.851.359Net Dönem Karı veya Zararı88.025.281 87.102.714Kontrol Gücü Olmayan Paylar29.703.210 30.145.774TOPLAM ÖZKAYNAKLAR376.838.236 348.518.341TOPLAM KAYNAKLAR541.851.279 478.152.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat533.734.865 425.161.740 180.027.985 172.446.401Satışların Maliyeti-379.827.675 -299.664.518 -125.824.658 -111.613.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)153.907.190 125.497.222 54.203.327 60.833.051BRÜT KAR (ZARAR)153.907.190 125.497.222 54.203.327 60.833.051Genel Yönetim Giderleri-17.914.606 -14.420.201 -5.942.732 -4.800.943Pazarlama Giderleri-22.578.767 -15.685.969 -6.985.413 -7.108.667Araştırma ve Geliştirme Giderleri-87.146 -440.826 -32.434 -164.679Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 31.450.694 60.584.600 2.620.913 36.796.067Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.894.775 -27.648.159 -2.700.230 -15.609.898ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)123.882.590 127.886.667 41.163.431 69.944.931Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler214.937 843.584 366.350 239.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)124.097.527 128.730.251 41.529.781 70.184.177Finansman Gelirleri13 12.885.958 10.570.738 5.567.996 7.435.636Finansman Giderleri13 -15.227.693 -40.901.950 -7.308.099 -25.386.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)121.755.792 98.399.039 39.789.678 52.233.645Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.666.512 -18.385.725 -7.877.709 -9.201.758Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -20.404.421 -17.675.090 -5.739.506 -9.060.669Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -7.262.091 -710.635 -2.138.203 -141.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)94.089.280 80.013.314 31.911.969 43.031.887DÖNEM KARI (ZARARI)94.089.280 80.013.314 31.911.969 43.031.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.063.999 8.775.932 2.330.145 5.040.047Ana Ortaklık Payları15 88.025.281 71.237.382 29.581.824 37.991.840Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 15 3,56020000 2,88120000 1,19640000 1,53660000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.961.242 -1.837.127 -953.399 -2.044.794Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.503.692 -2.296.410 -1.224.243 -2.555.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler542.450 459.283 270.844 511.198Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri542.450 459.283 270.844 511.198Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.961.242 -1.837.127 -953.399 -2.044.794TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.128.038 78.176.187 30.958.570 40.987.093Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.063.999 8.775.932 2.330.145 5.040.047Ana Ortaklık Payları86.064.039 69.400.255 28.628.425 35.947.046http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797345BIST