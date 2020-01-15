***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 24.725.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 135.000 684.009,100 506,67340 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 111.000 562.407,480 506,67340 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 113.250 573.807,630 506,67340 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 750 3.800,051 506,67340 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 NâmaE Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 24.365.000 123.450.975,740 506,67340 E Grubu E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 24.725.000 125.275.000,000 506,67340İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 26.909.044,22Yedek Akçeler (TL) 71.321.350,96Geçmiş Yıl Karları (TL) 27.044.604,82Ek AçıklamalarŞirketin esas sermayesinin 24.725.000 TL (yirmidörtmilyonyediyüzyirmibeşbin Türk Lira)'sından Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 26.909.044,22 TL, Olağanüstü Yedeklerden 71.321.350,96 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 27.044.604,82 TL ilavesiyle 150.000.000 TL'ye (yüzelimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,Artan 125.275.000 TL (yüzyirmibeş milyon ,ikiyüzyetmişbeş bin Türk Lirası)'ye tekabül eden 12.527.500.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,Bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, ve Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813005BIST