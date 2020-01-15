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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.01.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 24.725.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 135.000 684.009,100 506,67340 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 111.000 562.407,480 506,67340 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 113.250 573.807,630 506,67340 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 750 3.800,051 506,67340 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 Nâma
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 24.365.000 123.450.975,740 506,67340 E Grubu E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 24.725.000 125.275.000,000 506,67340

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 26.909.044,22
Yedek Akçeler (TL) 71.321.350,96
Geçmiş Yıl Karları (TL) 27.044.604,82


Ek Açıklamalar
Şirketin esas sermayesinin 24.725.000 TL (yirmidörtmilyonyediyüzyirmibeşbin Türk Lira)'sından Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 26.909.044,22 TL, Olağanüstü Yedeklerden 71.321.350,96 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 27.044.604,82 TL ilavesiyle 150.000.000 TL'ye (yüzelimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
Artan 125.275.000 TL (yüzyirmibeş milyon ,ikiyüzyetmişbeş bin Türk Lirası)'ye tekabül eden 12.527.500.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,
Bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına, ve Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813005


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MARTI 1,17 161.389.192 % 15,84  
GYHOL 14,77 6.147.311 % 14,94  
QNBFB 51,15 63.538.015 % 14,94  
DAGHL 4,16 10.751.780 % 14,92  
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Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 0,18  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 64,19 64,19 -0,30  
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