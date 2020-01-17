***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2020 09:25
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK'ya başvuru hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 24.725.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 135.000 684.009,100 506,67340 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 111.000 562.407,480 506,67340 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 113.250 573.807,630 506,67340 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 750 3.800,051 506,67340 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 Nâma
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 24.365.000 123.450.975,740 506,67340 E Grubu E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 24.725.000 125.275.000,000 506,67340
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 26.909.044,22
Yedek Akçeler (TL) 71.321.350,96
Geçmiş Yıl Karları (TL) 27.044.604,82
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6 - Madde 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020
Ek Açıklamalar
Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşmenin Madde 6 Şirketin Sermayesi ve Madde 7 Hisse Nevileri maddelerinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piayasası Kurulu'na 16 Ocak 2020 tarihinde müracaat edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813290
BIST