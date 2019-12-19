***ALNTF* *AKTIF* *AKFEN* *VAKVK* *KALES* *GARAN* *ISMEN* *CIMSA* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
19.12.2019 15:46
***ALNTF******AKTIF******AKFEN******VAKVK******KALES******GARAN******ISMEN******CIMSA******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKFEN, ALNTF, CIMSA, CRDFA, GARAN, ISMEN, KALES, VAKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK10A1914 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/12/2019 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1132212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH32013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1939 FİNANSMAN BONOSU 19/12/2019 İtfa
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCA1911 FİNANSMAN BONOSU 19/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01624 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01624 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1929 FİNANSMAN BONOSU 19/12/2019 İtfa
KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA1917 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/12/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA1917 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA1925 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/12/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA1925 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804344
BIST