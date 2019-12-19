***ALNTF* *AKTIF* *AKFEN* *VAKVK* *KALES* *GARAN* *ISMEN* *CIMSA* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***ALNTF******AKTIF******AKFEN******VAKVK******KALES******GARAN******ISMEN******CIMSA******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKFEN, ALNTF, CIMSA, CRDFA, GARAN, ISMEN, KALES, VAKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK10A1914 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/12/2019 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1132212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFH32013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFA1939 FİNANSMAN BONOSU 19/12/2019 İtfaÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CIMSA TRSCMSA32112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCA1911 FİNANSMAN BONOSU 19/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01624 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01624 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1929 FİNANSMAN BONOSU 19/12/2019 İtfaKALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KALES TRSKALE62114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA1917 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/12/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA1917 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA1925 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/12/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA1925 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804344BIST