AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AHMET SEZER ENGİN 363.155,00 TRY 89,66791DENİZ TEKDEMİR 41.835,00 TRY 10,32963ALİ ERDOĞAN 5,00 TRY 0,00123AKIN KUŞ 5,00 TRY 0,00123TOPLAM 405.000,00 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805276BIST