***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
20.12.2019 18:27
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yurtiçi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu cihazların araştırma, üretim, işletme, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, mahallerinde montajını yapmak, yaptırmak ve ticaretini yapmak amacı ile kurulmuştur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.12.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.532.060,375 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,26 TL
Toplam Tutar
6.970.396,073
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
11,06
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
87,49
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
94,38
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,566
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,865
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Evet (Yes)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Evet (Yes)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Rıdvan Çelikel: Hakim Ortak, Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Avniye Mukaddes Çelikel: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu: Yönetim Kurulu Üyesi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
07 Mart 2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1,26 TL/ADET
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 20.12.2019 tarihli karara istinaden
Anel Telekom hissedarlarından Rıdvan Çelikel' den sahibi olduğu 4.654.363,339 TL nominal değerli 4.654.363,339 adet A grubu ve 20.233,454 TL nominal değerli 20.233,454 adet B grubu hisseyi, Avniye Mukaddes Çelikel' den sahibi olduğu 559.999,965 TL nominal değerli 559.999,965 adet A grubu hisseyi, Mahir Kerem Çelikel'den sahibi olduğu 221.999,985 TL nominal değerli 221.999,985 adet A grubu ve 75.363,632 TL nominal değerli 75.363,632 adet B grubu hisseyi ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu' na ait 100 TL nominal değerli ve 100 Adet B Grubu hisseyi, her nevi takyidattan ari olarak ve haiz olduğu tüm haklar ile birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. değerleme raporunda belirtilen beher hisse başına 1,26 TL ödenmesi suretiyle toplam 5.436.363,289 adet A grubu ve toplam 95.697,086 Adet B Grubu hissenin toplam 6.970.396,073 TL bedel ile satın alınmasına
A Grubu imtiyazlı payların el değiştirmesi neticesinde Anel Telekom hakim ortağı Rıdvan Çelikel' in satın alan taraf Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.Ş. nde de hakim ortak olması nedeniyle yapılan bu işlemin Anel Telekom da kontrol hakimiyetinin ele geçirilmesi amacını taşımadığından, Pay Alım Teklifi Tebliği' nin 14.maddesinin ç bendi kapsamında sayılan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamına girdiğinden, bahse konu muafiyetin uygunluğu için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına Başvurunun olumlu görülmesi ve zorunlu çağrıdan muafiyet tanınması halinde hisse alımının gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine
-Yapılan pay alım işlemlerinin toplam tutarının
1-Şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının %0,57 (6.970.396,073/1.230.808.077)
2-İş bu yönetim kurulu kararı tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine (110.000.000 * 2,03 = 223.300.000) oranının %3,12 (6.970.396,073/223.300.000)
3-Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının son yıllık finansal tablolardaki gelire oranı: Kiralama, devir ya da ayni hak tesisi işlemi olmadığı için hesaplama yapılmamıştır.
olması nedeniyle SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca önemli nitelikte işlem olmadığı ve yatırımcılarımız bakımından ayrılma hakkı doğurmadığına
Hisse alım bedelinin hisse devri ile birlikte nakden ve defaten yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804666
BIST