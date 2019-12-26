***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/12/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıANEL YAPI GAYRİMENKUL A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul alım satımı, kiraya verilmesi,inşaat işleri ile iştigal etmekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi44.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.12.2019Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.200.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı3,2045 TLToplam Tutar7.049.900Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)52,5Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)52,5Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,573İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,875Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıRıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel, Merve Şirin Çelikel TombuloğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiRıdvan Çelikel: Hakim Ortak, Yönetim Kurulu Başkan Temsilcisi Avniye Mukaddes Çelikel: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu: Yönetim Kurulu ÜyesiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası07 Mart 2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar3,2045 TL/ADETİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar20.12.2019 tarihinde yapılan KAP duyurusu ile paylaşılan hisse alım işlemi tamamlanmıştır.Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. hissedarlarından Rıdvan ÇELİKEL' e ait 120.000 Adet A Grubu , 320.000 adet B Grubu olmak üzere toplamda 440.000 adet, Avniye Mukaddes ÇELİKEL' e ait 120.000 adet A Grubu, 100.000 adet B Grubu olmak üzere toplamda 220.000 adet, Mahir Kerem ÇELİKEL' e ait 80.000 adet A Grubu, 690.000 adet B Grubu olmak üzere toplamda 770.000 adet hissenin ve Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU' na ait 80.000 adet A Grubu, 690.000 adet B Grubu olmak üzere toplamda 770.000 adet olmak üzere toplamda A Grubu 400.000, B Grubu 1.800.000 adet olmak üzere toplamda 2.200.000 adet hissenin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmış değerleme neticesi bulunan değer dikkate alınarak beheri 3,2045 TL/Adet ile toplam 7.049.900 TL bedelle satın alınmıştır.Hisse alımı sonucunda ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur.Anel YapıAdı Soyadı/ Ticaret UnvanıPayGrubuSermaye Tutarı(Adet)Sermaye Oranı(%)Oy Hakkı(Adet)Oy Oranı(%)Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.A 400.000,0052,50400.000,0052,50B 22.700.000,0022.700.000,00Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.B 20.900.000,0047,5020.900.000,0047,50ToplamA+B44.000.000,00100,0044.000.000,00100,00Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805387BIST