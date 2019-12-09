***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
09.12.2019 16:30
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
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4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Prof.Dr.Ahmet Münir Ekonomi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Oğuz Tezel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aynur Zorer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Prof.Dr.Ahmet Münir Ekonomi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Oğuz Tezel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Prof.Dr.Ahmet Münir Ekonomi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Oğuz Tezel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802629
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
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|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
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|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
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|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
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|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
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|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
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|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
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|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
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|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
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|METRO
|1,40
|102.079.425
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|THYAO
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|1.227.335.373
|% 0,58
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|ISFIN
|3,10
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|% 1,64
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|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
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|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
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|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
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|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
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|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
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|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
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|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6175
|7,6557
|% 0,47
|
|Frank
|5,8526
|5,8878
|% 0,52
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|Riyal
|1,5447
|1,5524
|% 0,40
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-0,97
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|Altın Gr.
|273
|273
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
|0,01
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|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
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|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,20
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