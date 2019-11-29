***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 29.11.2019 tarih ve BİAŞ-2-9094 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel DurumlarTebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801009BIST