***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan iştirakimiz Anel Enerji Elektrik Üretim A.Ş. şirketimizin 3 Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiştir.Enerji sektörü ile ilgili olası projeler şirketimiz bünyesinde sürdürülecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801552BIST