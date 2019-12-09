***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2019 16:23
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sayın Ahmet Fatih EDİBOĞLU' nun 02.12.2019 tarihli istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen Bağımsızlık kriterlerine sahip sayın Oğuz TEZEL' in, yerine atandığı üyenin görev süresinin tamamlanmak üzere atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, iş bu kararın tescil ve ilanına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802619
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|RYGYO
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|CEMAS
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|IHLAS
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|ODAS
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|238.405.851
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
|7,6175
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|Riyal
|1,5447
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|Altın Ons
|1.460
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|Altın Gr.
|273
|273
|1,03
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|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
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|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
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|Yarım
|871
|894
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|Çeyrek
|437
|447
|2,23
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|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
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|Gümüş Gr.
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