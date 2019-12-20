***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnel Yapı Gayrimenkul A.Ş. (Anel Yapı) ve Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) şirket hissedarlarından Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu' nun sahip oldukları hisselerin Şirketimiz tarafından alımının gerçekleşmesi ile birlikte şirketlerin yeni hissedarlık yapısı aşağıdaki şekilde oluşacaktır.Anel YapıAdı Soyadı/ Ticaret UnvanıPayGrubuSermaye Tutarı(Adet)Sermaye Oranı(%)Oy Hakkı(Adet)Oy Oranı(%)Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.A 240.000,0052,50240.000,0052,50B 22.860.000,0022.860.000,00Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.B 20.900.000,0047,5020.900.000,0047,50ToplamA+B44.000.000,00100,0044.000.000,00100,00Anel Elektrik dolaylı ortaklık oranı: %41,56Direk ve dolaylı ortaklık oranı toplamı: %94,06Anel TelekomAdı Soyadı/ Ticaret UnvanıPayGrubuSermaye Tutarı(Adet)Sermaye Oranı(%)Oy Hakkı(Adet)Oy Oranı(%)Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.A 6.799.999,5687,49 67.999.995,6594,38B 36.946.866,9436.946.866,94Yatırımcıları Koruma FonuA 0,43 0,00 4,34 0,00DiğerB 6.253.133,0712,516.253.133,075,62ToplamA+B50.000.000,00100,00111.200.000,00100,00Hisse alımı neticesinde gerek Anel Yapı gerekse Anel Telekom şirketlerinde imtiyazlı hisseler şirketimiz aktifine geçeceğinden özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen Anel Telekom ve Anel Yapı şirketleri 31.12.2019 konsolide finansal raporumuzda bağlı ortaklık olarak değerlendirilecek ve tam konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804673BIST