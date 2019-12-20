***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 18:36
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. (Anel Yapı) ve Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) şirket hissedarlarından Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu' nun sahip oldukları hisselerin Şirketimiz tarafından alımının gerçekleşmesi ile birlikte şirketlerin yeni hissedarlık yapısı aşağıdaki şekilde oluşacaktır.
Anel Yapı
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı
Pay
Grubu
Sermaye Tutarı
(Adet)
Sermaye Oranı
(%)
Oy Hakkı
(Adet)
Oy Oranı
(%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
A 240.000,00
52,50
240.000,00
52,50
B 22.860.000,00
22.860.000,00
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
B 20.900.000,00
47,50
20.900.000,00
47,50
Toplam
A+B
44.000.000,00
100,00
44.000.000,00
100,00
Anel Elektrik dolaylı ortaklık oranı: %41,56
Direk ve dolaylı ortaklık oranı toplamı: %94,06
Anel Telekom
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı
Pay
Grubu
Sermaye Tutarı
(Adet)
Sermaye Oranı
(%)
Oy Hakkı
(Adet)
Oy Oranı
(%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
A 6.799.999,56
87,49 67.999.995,65
94,38
B 36.946.866,94
36.946.866,94
Yatırımcıları Koruma Fonu
A 0,43 0,00 4,34 0,00
Diğer
B 6.253.133,07
12,51
6.253.133,07
5,62
Toplam
A+B
50.000.000,00
100,00
111.200.000,00
100,00
Hisse alımı neticesinde gerek Anel Yapı gerekse Anel Telekom şirketlerinde imtiyazlı hisseler şirketimiz aktifine geçeceğinden özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen Anel Telekom ve Anel Yapı şirketleri 31.12.2019 konsolide finansal raporumuzda bağlı ortaklık olarak değerlendirilecek ve tam konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804673
BIST