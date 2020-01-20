GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2020 13:24
GÜNCEL HABERLER



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 20/12/2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile iştirakimiz Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) ortaklarından Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu' na ait toplamda 5.436.363,29 adet A Grubu ve 95.697,09 adet B Grubu Anel Telekom payının satın alınmasına karar verilmişti.
Söz konusu işlemin, Anel Telekom şirketinin hâkimiyeti hususunda değişiklik oluşturmayacak olması görüşü ile, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 14. maddesinin ç. bendi kapsamında sayılan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamında olup olmadığı ve çağrıdan muafiyetin uygunluğu tesis edilip edilemeyeceği hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 24.12.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.
Şirketimizce yapılan başvuru SPK'nın 16.01.2020 tarih ve 6/60 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, başvurumuza konu devir işleminin Tebliğ'de pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında düzenlenmediği hususu şirketimize 17.1.2020 tarihli yazı ile bildirilmiştir. Şirketimize gönderilen yazıda Sermeye Piyasası Kurulu, halka açık olan ancak payları borsada işlem görmeyen Anel Telekom'un diğer ortaklarının da benzer şekilde paylarını satabilme imkanı sağlanması ve pay alım teklifinde bulunulması gerektiğine hükmetmiştir.
Bu nedenle şirketimiz portföyünde bulunmayan toplam 6.253.133,50 adet Anel Telekom hisse senedine yönelik pay alım teklifi yapılmasına ilişkin işlemlere başlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813526


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:02122.631
Değişim :  0,95% |  1.156,03
Açılış :  121.879  
Önceki Kapanış :  121.475  
En Yüksek
122.910 En Düşük
121.879
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 4,87 229.246.409 % 19,95  
RYSAS 8,64 29.757.809 % 17,07  
HUBVC 29,38 25.053.238 % 15,76  
RYGYO 7,27 20.236.358 % 15,21  
QNBFB 77,70 14.454.715 % 14,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6531 7,6914 % 0,16  
Frank 6,0753 6,1119 % 0,25  
Riyal 1,5707 1,5786 % 0,38  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.560 2,98  
Altın Gr. 296 296 1,38  
Cumhuriyet 1.960 1.990 17,00  
Tam 1.950 1.999 8,68  
Yarım 943 967 4,20  
Çeyrek 473 484 2,10  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 65,22 65,22 0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru