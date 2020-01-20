***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20/12/2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile iştirakimiz Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) ortaklarından Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu' na ait toplamda 5.436.363,29 adet A Grubu ve 95.697,09 adet B Grubu Anel Telekom payının satın alınmasına karar verilmişti.Söz konusu işlemin, Anel Telekom şirketinin hâkimiyeti hususunda değişiklik oluşturmayacak olması görüşü ile, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 14. maddesinin ç. bendi kapsamında sayılan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamında olup olmadığı ve çağrıdan muafiyetin uygunluğu tesis edilip edilemeyeceği hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 24.12.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.Şirketimizce yapılan başvuru SPK'nın 16.01.2020 tarih ve 6/60 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, başvurumuza konu devir işleminin Tebliğ'de pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında düzenlenmediği hususu şirketimize 17.1.2020 tarihli yazı ile bildirilmiştir. Şirketimize gönderilen yazıda Sermeye Piyasası Kurulu, halka açık olan ancak payları borsada işlem görmeyen Anel Telekom'un diğer ortaklarının da benzer şekilde paylarını satabilme imkanı sağlanması ve pay alım teklifinde bulunulması gerektiğine hükmetmiştir.Bu nedenle şirketimiz portföyünde bulunmayan toplam 6.253.133,50 adet Anel Telekom hisse senedine yönelik pay alım teklifi yapılmasına ilişkin işlemlere başlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813526BIST