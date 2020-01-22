***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 14:40
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarından şirketimiz portföyünde olmayan 0,43 Adet A Grubu ve 6.253.133,07 Adet B Grubu paylarının 20.01.2020 tarihli Kap duyurumuz kapsamında zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında 22.01.2020 tarihinde pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle SPK' ya başvuru yapılmıştır.
Pay alım teklifi fiyatı, pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile A Grubu için 1,35 , B grubu hamiline yazılı paylar için 1,26 TL olarak belirlenmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813965
BIST
16:14123.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -546,24
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:145,9246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0100
|Açılış
|: 5,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:146,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:14296,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,37
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|40.320.813
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.172.757
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|ESCOM
|2,18
|26.562.934
|% 14,74
|
|QNBFB
|75,95
|78.780.530
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,79
|1.158.645.498
|% -0,60
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|IPEKE
|9,76
|811.042.255
|% 10,78
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|375.276.467
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ODAS
|1,97
|259.522.808
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7549
|7,7938
|% 0,48
|
|Frank
|6,0797
|6,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,59
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,97
|
|Yarım
|944
|968
|2,89
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,44
|
Seans Raporu
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -866, 32 kaybederek (% -0.58 ) 148, 812
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16:29XU100
Endeks 123, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 10, 263.00 milyon TL de
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16:28MRSHL
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 50.70 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 012 adet işlem
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16:25MRSHL
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 777 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 122, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 070.00 milyon TL de