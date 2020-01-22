***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarından şirketimiz portföyünde olmayan 0,43 Adet A Grubu ve 6.253.133,07 Adet B Grubu paylarının 20.01.2020 tarihli Kap duyurumuz kapsamında zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında 22.01.2020 tarihinde pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle SPK' ya başvuru yapılmıştır.Pay alım teklifi fiyatı, pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ile A Grubu için 1,35 , B grubu hamiline yazılı paylar için 1,26 TL olarak belirlenmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813965BIST