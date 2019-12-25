***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.12.2019 17:06
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.anelgroup.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
investor.relations@anelgroup.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aynur Zorer Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 09.01.2019 +902166362230 aynur.zorer@anelgroup.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 211793-907244
Zeynep Arslan Muhasebe Sorumlusu- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üye 09.01.2019 02166362061 zeynep.arslan@anelgroup.com - -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN ve TİC. A.Ş. Telekomünikasyon Sistemleri 50000000 43.746.766,5 TRY 87,49 Bağlı Ortaklık
ANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş. Gayrimenkul alım satımı kiraya verilmesi.inşaat işleri ile iştigal etmek 44000000 23100000 TRY 52,5 Bağlı Ortaklık
TASFİYE HALİNDE ANEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Güneş enerjisi santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı. projelendirme. sistem tasarımı. santral kurulumları. lisans alımı.işletme - bakım ve üretim takibi 2500000 1762500 TRY 70,5 Bağlı Ortaklık
ANEL DAR LIBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC . Elektrik ve mekanik proje dizaynı.Taahhüt.İşletme.Bakım.Teknik alt yapı 1000000 650000 LYD 65 Bağlı Ortaklık
ANELMEP MAINTENANCE and OPERATIONS LLC Elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt. tasarım. uygulama. bakım. onarım ve işletme hizmetleri 1095000 536550 QAR 49 Bağlı Ortaklık
ANELMARİN GEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. Gemi sektöründe ticari savaş ve özel deniz araçlarının elektrik ve elektromekanik sistemleri projelendirilmesi.montajı.taahhüdü ve bakımı 300000 279000 TRY 93 Bağlı Ortaklık
ANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING LIMITED L.L.C Her türlü proje taahhüt işleri 150000 73500 AED 49 Bağlı Ortaklık
ENERGINIA KOMPANIA BONEV EOOD Güneş Enerjisi üretimi 94000 47000 BGN 50 İştirak
ANEL ENGINEERING-TECHNOLOGICAL COMPANY L.L.C (TASFİYE HALİNDE) Elektrik .Proje. Taahhüt. Mühendislik işleri 10000 10000 RUB 100 Bağlı Ortaklık
DAG-08 OOD Güneş Enerjisi üretimi 4618000 4618000 BGN 100 Bağlı Ortaklık
GOLDEN SUN OOD Güneş Enerjisi üretimi 2150000 2150000 BGN 100 Bağlı Ortaklık
ANEL ENGINEERING & CONTRACTİNG LTD. Elektrik ve Mekanik Sistemleri 100000 100000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805177
BIST