***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/09/2019Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar17.09.2019 tarihli KAP duyurusu ile Kamuoyu ve Yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, İstanbul Modern Sanat Müzesi Binası Projesi Elektrik İşleri ile ilgili sözleşmeye ilişkin görüşmeler tamamlanarak, ilgili sözleşme şirketimiz ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında 01.11.2019 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme tutarı 9.194.683 TL + 4.141.283 USD (KDV hariç) dir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796139BIST