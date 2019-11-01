***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.11.2019 16:37
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/09/2019
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
17.09.2019 tarihli KAP duyurusu ile Kamuoyu ve Yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, İstanbul Modern Sanat Müzesi Binası Projesi Elektrik İşleri ile ilgili sözleşmeye ilişkin görüşmeler tamamlanarak, ilgili sözleşme şirketimiz ile Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında 01.11.2019 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme tutarı 9.194.683 TL + 4.141.283 USD (KDV hariç) dir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796139
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
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|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,7100
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|Önceki Kapanış
|: 5,7170
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5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
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En Düşük
6,3646
18:05277,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,74
|Açılış
|: 277,19
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|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3653
|7,4022
|% -0,11
|
|Frank
|5,7665
|5,8012
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5178
|1,5254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,26
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,72
|60,72
|1,10
|
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