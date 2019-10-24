GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT* *SNGYO* *FVORI* *ISFIN* *YGYO* *ADESE* *NTHOL* *KLMSN* *PRKME* *VAKFN* *FENIS* *POLHO* *PRZMA* *KARSN* *GRNYO* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

24.10.2019 16:12
GÜNCEL HABERLER

***ANHYT******SNGYO******FVORI******ISFIN******YGYO******ADESE******NTHOL******KLMSN******PRKME******VAKFN******FENIS******POLHO******PRZMA******KARSN******GRNYO******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE PAY DUYURUSU
İlgili Şirketler ADESE, AGHOL, ANHYT, FVORI, FENIS, GRNYO, ISFIN, KARSN, KLMSN, NTHOL, PRKME, POLHO, PRZMA, SNGYO, VAKFN, YGYO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. TREADSE00015 ADESE E 225.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. TRAYAZIC91Q6 AGHOL E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. TRAANHYT91O3 ANHYT E 0,644 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FAVORI DINLENME YERLERI A.S. TRAFVORI91K6 FVORI E 28,359 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FENIS ALÜMINYUM SANAYI VE TICARET A.S. TRAFENIS91G0 FENIS E 1.922,289 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAGRNYO91Q5 GRNYO E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI IS FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAISGEN91P9 ISFIN E 150.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. TRAKARSN91H7 KARSN E 0,346 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. TRAKLMSN91H5 KLMSN E 0,600 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI NET HOLDING A.S. TRANTHOL91Q6 NTHOL E 0,498 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. TRAPRKTE91B5 PRKME E 2.363.928,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI POLISAN HOLDING A.S. TREPOHO00012 POLHO E 60.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. TREPRZM00011 PRZMA E 1.749.368,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 70.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAVAKFN91P9 VAKFN E 1,129 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAIHGYO91Q6 YGYO E 100.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794531


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GYHOL 5,65 7.215.880 % 19,96  
GEDIK 5,18 8.478.200 % 19,91  
IHEVA 1,99 29.070.258 % 19,88  
QNBFL 32,56 641.133 % 15,05  
daha fazla
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3747 7,4116 % -0,13  
Frank 5,7830 5,8178 % 0,33  
Riyal 1,5320 1,5397 % 0,50  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.500 1.500 8,03  
Altın Gr. 278 278 3,03  
Cumhuriyet 1.845 1.873 10,00  
Tam 1.835 1.881 6,46  
Yarım 887 910 3,13  
Çeyrek 445 455 1,56  
Gümüş.Ons 17,75 17,78 0,21  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,06  
B. Petrol 61,52 61,52 0,35  
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