***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 09:27
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813292
BIST
11:24121.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 209,33
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:245,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8665
En Düşük
5,8463
11:246,5322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:24293,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,45
|Açılış
|: 293,03
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|GEDIK
|8,00
|9.606.992
|% 13,15
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|DAGHL
|5,36
|7.820.570
|% 12,13
|
|LIDFA
|4,54
|6.754.145
|% 11,27
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|GYHOL
|15,02
|1.401.744
|% -7,74
|
|THYAO
|15,04
|647.746.233
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,97
|283.850.675
|% -1,33
|
|PETKM
|4,03
|252.355.850
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|PGSUS
|76,40
|156.630.611
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,97
|283.850.675
|% -1,33
|
|ISGYO
|1,84
|121.731.664
|% 3,37
|
|PETKM
|4,03
|252.355.850
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,65
|88.604.060
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6445
|7,6828
|% 0,13
|
|Frank
|6,0439
|6,0803
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5571
|1,5649
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,26
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|0,26
|
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11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 96 artarak (% 0.11 ) 115, 283