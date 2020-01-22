***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARCL72112 ISIN kodlu 500.000.000 TL tahvil 2. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.07.2021Vade (Gün Sayısı) 723Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARCL72112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 5,4917 22,027 23,9163 27.458.499,77 Evet2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 3,9466 15,8297 16,7954 19.732.999,76 Evet3 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 2,6758 10,7328 11,17284 22.07.2020 21.07.2020 22.07.20205 21.10.2020 20.10.2020 21.10.20206 20.01.2021 19.01.2021 20.01.20217 21.04.2021 20.04.2021 21.04.20218 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.07.2019 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 723 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL72112 ISIN kodlu tahvili için 2. kupon ödemesi bugün yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814029BIST