***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2020 18:06
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSARCL72112 ISIN kodlu 500.000.000 TL tahvil 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 723
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARCL72112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 5,4917 22,027 23,9163 27.458.499,77 Evet
2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 3,9466 15,8297 16,7954 19.732.999,76 Evet
3 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 2,6758 10,7328 11,1728
4 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020
5 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020
6 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021
7 21.04.2021 20.04.2021 21.04.2021
8 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.07.2019 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 723 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL72112 ISIN kodlu tahvili için 2. kupon ödemesi bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814029
BIST