***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2019 16:55
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Arçelik Pazarlama A.Ş. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 626.059.040,00 626.059.040,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Token Finansal Teknolojiler A.Ş. Finansal Teknoloji 18.000.000,00 18.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. Motor Üretim/Satış 130.000.000,00 130.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ardutch B.V. Holding 395.180.000,00 395.180.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Ardutch B.V. Taiwan Dayanıklı Tüketim/Elektronik 9.000.000,00 9.000.000,00 TWD 100 Bağlı Ortaklık
Arch R&D Co. Ltd. Teknoloji Üretimi ve Tasarım 15.630.600,00 15.630.600,00 CNY 100 Bağlı Ortaklık
Beko A and NZ Pty Ltd. Dayanıklı Tüketim 4.000.000,00 4.000.000,00 AUD 100 Bağlı Ortaklık
Beko Appliances Indonesia, PT Dayanıklı Tüketim 66.474.994.500,00 66.474.994.500,00 IDR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Appliances Malaysia Sdn. Bhd. Dayanıklı Tüketim 45.422.700,00 45.422.700,00 MYR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Balkans D.O.O. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 130.000.000,00 130.000.000,00 RSD 100 Bağlı Ortaklık
Beko Deutschland GmbH Dayanıklı Tüketim/Elektronik 25.000,00 25.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Egypt Trading LLC Dayanıklı Tüketim 605.408.000,00 605.408.000,00 EGP 100 Bağlı Ortaklık
Beko Electronics Espana S.L. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.014.420,00 1.014.420,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko France S.A.S. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 600.000,00 600.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Gulf FZE Dayanıklı Tüketim/Elektronik 12.853.750,00 12.853.750,00 AED 100 Bağlı Ortaklık
Beko Hong Kong Ltd. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 100.000,00 100.000,00 USD 100 Bağlı Ortaklık
Beko Israel Household Appliances LTD. Dayanıklı Tüketim 850.000,00 850.000,00 ILS 100 Bağlı Ortaklık
Beko Italy SRL Dayanıklı Tüketim/Elektronik 500.000,00 500.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko LLC Dayanıklı Tüketim/Elektronik 4.283.520.885,26 4.283.520.885,26 RUB 100 Bağlı Ortaklık
Beko Morocco Household Appliances SARL Dayanıklı Tüketim/Elektronik 8.200.000,00 8.200.000,00 MAD 100 Bağlı Ortaklık
Beko Plc. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 500.000,00 500.000,00 GBP 100 Bağlı Ortaklık
Beko S.A. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 PLN 100 Bağlı Ortaklık
Beko Shanghai Trading Company Ltd. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 5.406.260,00 5.406.260,00 CNY 100 Bağlı Ortaklık
Beko Slovakia S.R.O. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 238.996,00 238.996,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Thai Co. Dayanıklı Tüketim 4.939.000.000,00 4.939.000.000,00 THB 100 Bağlı Ortaklık
Beko Ukraine LLC Dayanıklı Tüketim 190.085.828,00 190.085.828,00 UAH 100 Bağlı Ortaklık
Beko US Inc. Dayanıklı Tüketim 2.500.100,00 2.500.100,00 USD 100 Bağlı Ortaklık
Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Dayanıklı Tüketim 601.662.719,00 601.662.719,00 CNY 100 Bağlı Ortaklık
DEL Electronics (Private) Ltd. Dayanıklı Tüketim 40.000.000,00 40.000.000,00 PKR 100 Bağlı Ortaklık
Dawlance Private Ltd. Dayanıklı Tüketim 519.129.000,00 519.129.000,00 PKR 100 Bağlı Ortaklık
Defy Appliances (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 1.500,00 1.500,00 ZAR 100 Bağlı Ortaklık
Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 3.000,00 3.000,00 BWP 100 Bağlı Ortaklık
Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 100,00 100,00 NAD 100 Bağlı Ortaklık
Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 2,00 2,00 SZL 100 Bağlı Ortaklık
Elektra Bregenz AG Dayanıklı Tüketim/Elektronik 9.000.000,00 9.000.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Grundig Multimedia B.V. Holding 77.899.614,78 77.899.614,78 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Grundig Multimedia A.G. Elektronik 100.000,00 100.000,00 CHF 100 Bağlı Ortaklık
Grundig Intermedia GmbH Elektronik 25.000,00 25.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Grundig Nordic AB Dayanıklı Tüketim/Elektronik 20.000.000,00 20.000.000,00 SEK 100 Bağlı Ortaklık
Grundig Nordic No AS Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.000.000,00 1.000.000,00 NOK 100 Bağlı Ortaklık
International Appliances Limited Dayanıklı Tüketim 388.964.300,00 388.964.300,00 BDT 100 Bağlı Ortaklık
Pan Asia Private Equity Ltd. Holding 1.000,00 1.000,00 USD 100 Bağlı Ortaklık
Retail Holdings Bhold B.V., The Netherlands Holding 45.000,00 45.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
SC Arctic SA Dayanıklı Tüketim/Elektronik 48.039.066,60 46.464.651,00 RON 96,72 Bağlı Ortaklık
Singer Bangladesh Limited Dayanıklı Tüketim/Elektronik 997.028.380,00 568.193.370,00 BDT 56,99 Bağlı Ortaklık
United Refrigeration Industries Ltd. Dayanıklı Tüketim 518.616.000,00 518.616.000,00 PKR 100 Bağlı Ortaklık
Vietbeko Limited Liability Company Dayanıklı Tüketim 280.772.500.000,00 280.772.500.000,00 VND 100 Bağlı Ortaklık
Koç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100.000.000,00 47.000.000,00 TRY 47 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)
Ram Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 6.000.000,00 2.009.996,99 TRY 33,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Pazarlama ve İletişim 12.000.000,00 3.840.000,00 TRY 32 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)
Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dayanıklı Tüketim 28.800.000,00 12.960.200,00 TRY 45 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İş Ortaklığı)
Voltbek Home Appliances Private Ltd. Dayanıklı Tüketim 5.420.100.000,00 2.655.849.000,00 INR 49 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İş Ortaklığı)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793937
BIST