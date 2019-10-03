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***ARCLK* *EREGL* *MGROS* *JANTS* *ISBIR* *YBTAS* *BRKO* *AYGAZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

03.10.2019 17:57
GÜNCEL HABERLER

***ARCLK******EREGL******MGROS******JANTS******ISBIR******YBTAS******BRKO******AYGAZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ARCLK, AYGAZ, BRKO, EREGL, ISBIR, JANTS, MGROS, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ARCLK 1 ARÇELIK A.S. E NURAN BILGIN 246,800
AYGAZ 2 AYGAZ A.S. E SERKAN EKER 23,842
BRKO 3 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E ABDULBAKI ESEN 8.698,530
EREGL 4 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E GÜLBÜN KORUNAN 152,894
ISBIR 5 ISBIR HOLDING A.S. E ALI RIZA ATES 13,290
JANTS 6 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E KUTLU KAYALIOGLU KAHRAMAN 2.180,500
JANTS 7 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E IBRAHIM YENIPAZARLI 1.483,000
MGROS 8 MIGROS TICARET A.S. E ALP SÜALP 2,612
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÇAGLAR ÇEKIÇ 1,120
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ÇAGLAR ÇEKIÇ 3,840

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



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