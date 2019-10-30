***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.08.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviSensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriARENA, TRAARENA91U1 32.000.000 0 0 32.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 32.000.000 TL 0 TL 0 TL 32.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.10.2019Ek Açıklamalar01.10.2019 tarihli duyurumuzda açıklandığı üzere Şirketimiz, bağlı ortaklığı olan ve paylarının 100% üne sahip olduğu Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi kapsamında gerçekleştireceği devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnine onay verilmesi için 01.10.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.29.10.2019 tarihli toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.09.2019 tarihli birleşme sözleşmesinin kabulüne karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795379BIST