***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarArena Bilgisayar, 2019 yılında göstermiş olduğu performans neticesinde "Microsoft İş Ortakları Zirvesi" etkinliğinde "En İyi CSP (Bulut Servis Sağlayıcı) Distribütör İş Ortağı" ödülünü almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799118BIST