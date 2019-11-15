***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2019 14:48
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arena Bilgisayar, 2019 yılında göstermiş olduğu performans neticesinde "Microsoft İş Ortakları Zirvesi" etkinliğinde "En İyi CSP (Bulut Servis Sağlayıcı) Distribütör İş Ortağı" ödülünü almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799118
BIST
14:55104.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 929,30
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.070
En Düşük
104.409
14:555,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7421
14:556,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
14:55271,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,56
|Açılış
|: 271,25
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,48
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|44,24
|25.292.319
|% 14,73
|
|TIRE
|2,08
|113.227.037
|% 13,66
|
|HURGZ
|1,00
|61.241.460
|% 12,36
|
|YAPRK
|5,59
|5.596.663
|% 12,02
|
|IHLAS
|0,64
|32.865.275
|% 10,34
|
|METRO
|2,04
|31.760.164
|% -11,69
|
|EUYO
|1,15
|16.957.892
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,64
|707.062.037
|% 0,22
|
|GARAN
|9,84
|291.549.876
|% 1,03
|
|SISE
|4,43
|198.671.473
|% -1,12
|
|ASELS
|19,17
|195.552.131
|% 1,11
|
|KOZAA
|9,70
|166.056.186
|% 3,08
|
|KARSN
|1,32
|137.265.222
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,00
|61.241.460
|% 12,36
|
|TIRE
|2,08
|113.227.037
|% 13,66
|
|IHLAS
|0,64
|32.865.275
|% 10,34
|
|THYAO
|13,64
|707.062.037
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3851
|7,4221
|% 0,06
|
|Frank
|5,7911
|5,8260
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|-4,90
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|-10,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-6,32
|
|Yarım
|865
|888
|-3,05
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,53
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,83
|61,83
|-0,45
|