***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2019 18:18
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2019
Karar Sayısı
2019/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan ve denetimden geçmemiş 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda - Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Hakan AKBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetim Komitesi Üyesi Ahmet Levent SERTTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı Serkan ÇELİK Genel Müdür
Kerem GÜNAY
Genel Müdür Yardımcısı - CFO
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796723
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0162
|Açılış
|: 5,7440
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|Önceki Kapanış
|: 5,7050
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5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6,3550
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|Değişim
|: -1,50%
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|Açılış
|: 274,17
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|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
274,02
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3806
|7,4176
|% 0,15
|
|Frank
|5,7699
|5,8046
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5295
|1,5372
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-25,67
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,61
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|0,63
|
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