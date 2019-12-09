ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.12.2019 14:45
ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
serifari@arilar.com.tr
ahmethizrcı@arilar.com.tr
atilladalgic@arilar.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Şerif ARI 321999 TRY 80,50
Ahmet G. HIZARCI 60000 TRY 15
Atilla DALGIÇ 18000 TRY 4,5
Medeni KANCA 1 TRY
TOPLAM 400000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Şerif ARI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sorumlu Ortak Yeminli Mali Müşavirlik 75,99
Ahmet G. HIZARCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sorumlu Ortak Yeminli Mali Müşavirlik 15
Atilla DALGIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Ortak Yeminli Mali Müşavirlik 4,5
Medeni KANCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Ortak Yeminli Mali Müşavirlik
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Şerif ARI
Ahmet G. HIZARCI
Atilla DALGIÇ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802596
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8173
En Düşük
5,7719
18:056,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4422
En Düşük
6,3863
18:05272,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,97
|Açılış
|: 272,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6180
|7,6562
|% 0,48
|
|Frank
|5,8528
|5,8880
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5447
|1,5524
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-0,79
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,97
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,06
|