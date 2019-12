ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postaserifari@arilar.com.trahmethizrcı@arilar.com.tratilladalgic@arilar.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Şerif ARI 321999 TRY 80,50Ahmet G. HIZARCI 60000 TRY 15Atilla DALGIÇ 18000 TRY 4,5Medeni KANCA 1 TRYTOPLAM 400000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Şerif ARI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sorumlu Ortak Yeminli Mali Müşavirlik 75,99Ahmet G. HIZARCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sorumlu Ortak Yeminli Mali Müşavirlik 15Atilla DALGIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Ortak Yeminli Mali Müşavirlik 4,5Medeni KANCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sorumlu Ortak Yeminli Mali MüşavirlikSorumlu OrtaklarAdı-SoyadıŞerif ARIAhmet G. HIZARCIAtilla DALGIÇhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802596BIST