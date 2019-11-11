***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915Transferler12.640.938 -12.640.938Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)97.829.966 -4.780.140 93.049.826 279.275 93.329.101Dönem Karı (Zararı)-4.780.140 -4.780.140 63.673 -4.716.467Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)97.829.966 97.829.966 215.602 98.045.568Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 178.638.735 6.343.684 51.964.533 -4.780.140 256.157.788 281.228 256.439.016Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064Transferler-1.035.082 1.035.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.488.067 9.413.214 26.901.281 2.624.550 29.525.831Dönem Karı (Zararı)9.413.214 9.413.214 2.644.718 12.057.932Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.488.067 17.488.067 -20.168 17.467.899Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -9.024 165.175.095 6.343.684 50.929.451 9.413.214 255.852.420 3.064.475 258.916.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.500.012 -8.576.825Dönem Karı (Zararı)12.057.932 -4.716.467Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.921.402 39.886.527Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.179.061 1.550.461Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.780.470 1.209.111Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.762.329 1.308.683Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 18.141 -99.572Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-326.442 652.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-326.442 652.097Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.123.451 7.824.393Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -4.110.910 -1.067.148Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 15.314.573 9.283.718Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21.427 115.703Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-101.639 -507.880Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-541.960 -20.296Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-541.960 -20.296Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 7.772.440 28.680.977Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.618 -10.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-77.027.211 -27.729.715Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler29.013.862 178.122.767İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)180.501 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28.833.361 178.122.767Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.290.713 -41.209.093Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.567.644 -152.834.046İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.395.680 4.820.868İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-85.963.324 -157.654.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.330.008 -3.090.139Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.852.708 -8.719.204Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.447.173 -523.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.405.535 -8.196.129Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-42.047.877 7.440.345Vergi İadeleri (Ödemeleri)547.865 -16.017.170YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.274.083 -1.794.578Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri483.542 11.706Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri483.542 11.706Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.757.625 -1.806.284Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.757.625 -1.806.284FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.764.060 -21.507.869Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.926.436.872 1.522.462.808Kredilerden Nakit Girişleri2.926.436.872 1.522.462.808Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.892.639.581 -1.536.215.698Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.892.639.581 -1.536.215.698Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.175.829 0Ödenen Faiz-12.968.312 -8.822.127Alınan Faiz4.110.910 1.067.148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.010.035 -31.879.272Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.498.155 41.950.642NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.511.880 10.071.370DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ167.194.645 82.860.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ155.682.765 92.931.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 155.682.765 167.194.645Ticari Alacaklar607.498.332 593.511.117İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 52.041 216.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 607.446.291 593.294.184Diğer Alacaklar51.648 44.837İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.648 44.837Stoklar8 99.375.002 81.856.082Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 331.427 7.412.007Diğer Dönen Varlıklar10.875.298 10.673.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.875.298 10.673.813ARA TOPLAM873.814.472 860.692.501Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 1.259.676 1.171.039TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR875.074.148 861.863.540DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 6.393.443 5.336.267Kullanım Hakkı Varlıkları9 11.097.094 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar161.323 165.846Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar161.323 165.846Ertelenmiş Vergi Varlığı18 5.781.264 6.040.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.433.124 11.542.265TOPLAM VARLIKLAR898.507.272 873.405.805KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar138.523.147 18.712.093İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar138.523.147 18.712.093Banka Kredileri5 137.867.332 18.712.093Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 655.815 0Ticari Borçlar354.169.366 402.710.579İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 8.723.807 1.203.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 345.445.559 401.506.781Türev Araçlar404.242 946.202Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar21 404.242 946.202Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.338.935 2.077.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.338.935 2.077.009Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.415.953 19.924.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.415.953 19.924.028ARA TOPLAM498.851.643 444.369.911TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER498.851.643 444.369.911UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar139.597.453 198.670.019İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar139.597.453 198.670.019Banka Kredileri5 128.451.367 198.670.019Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 11.146.086 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.141.281 974.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.141.281 974.811TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.738.734 199.644.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER639.590.377 644.014.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar255.852.420 228.951.139Ödenmiş Sermaye12 24.000.000 24.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.024 -9.024Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.024 -9.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)165.175.095 147.687.028Yabancı Para Çevrim Farkları165.175.095 147.687.028Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.343.684 6.343.684Yasal Yedekler12 6.343.684 6.343.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 50.929.451 51.964.533Net Dönem Karı veya Zararı9.413.214 -1.035.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.064.475 439.925TOPLAM ÖZKAYNAKLAR258.916.895 229.391.064TOPLAM KAYNAKLAR898.507.272 873.405.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.451.398.316 1.118.410.655 482.079.210 366.254.515Satışların Maliyeti13 -1.382.682.145 -1.052.212.013 -459.403.757 -342.648.900TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.716.171 66.198.642 22.675.453 23.605.615BRÜT KAR (ZARAR)68.716.171 66.198.642 22.675.453 23.605.615Genel Yönetim Giderleri14 -22.496.173 -17.264.823 -7.051.291 -6.270.276Pazarlama Giderleri14 -17.227.405 -15.271.144 -6.032.303 -4.914.968Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.712.199 14.945.898 4.824.612 8.519.432Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.433.904 -20.290.077 -1.324.023 -11.475.612ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.270.888 28.318.496 13.092.448 9.464.191FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.270.888 28.318.496 13.092.448 9.464.191Finansman Gelirleri16 19.688.413 25.282.484 4.150.957 15.918.259Finansman Giderleri17 -35.128.929 -29.636.470 -10.996.213 -17.341.130SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.830.372 23.964.510 6.247.192 8.041.320Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.772.440 -28.680.977 -259.205 -16.803.884Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -7.063.540 -25.573.497 152.807 -14.195.841Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -708.900 -3.107.480 -412.012 -2.608.043SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.057.932 -4.716.467 5.987.987 -8.762.564DÖNEM KARI (ZARARI)12.057.932 -4.716.467 5.987.987 -8.762.564Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.644.718 63.673 771.700 -128.992Ana Ortaklık Payları9.413.214 -4.780.140 5.216.287 -8.633.572Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00502000 -0,00197000 0,00249000 -0,00365000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,00502000 -0,00197000 0,00249000 -0,00365000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.467.899 98.045.568 -4.415.005 62.961.520Yabancı Para Çevrim Farkları17.467.899 98.045.568 -4.415.005 62.961.520Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)17.467.899 98.045.568 -4.415.005 62.961.520DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.467.899 98.045.568 -4.415.005 62.961.520TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.525.831 93.329.101 1.572.982 54.198.956Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.624.550 279.275 784.096 36.935Ana Ortaklık Payları26.901.281 93.049.826 788.886 54.162.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798090BIST