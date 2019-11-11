***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 18:41
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 80.808.769 6.343.684 39.323.595 12.640.938 163.107.962 1.953 163.109.915
Transferler
12.640.938 -12.640.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
97.829.966 -4.780.140 93.049.826 279.275 93.329.101
Dönem Karı (Zararı)
-4.780.140 -4.780.140 63.673 -4.716.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
97.829.966 97.829.966 215.602 98.045.568
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 178.638.735 6.343.684 51.964.533 -4.780.140 256.157.788 281.228 256.439.016
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -9.024 147.687.028 6.343.684 51.964.533 -1.035.082 228.951.139 439.925 229.391.064
Transferler
-1.035.082 1.035.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.488.067 9.413.214 26.901.281 2.624.550 29.525.831
Dönem Karı (Zararı)
9.413.214 9.413.214 2.644.718 12.057.932
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.488.067 17.488.067 -20.168 17.467.899
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -9.024 165.175.095 6.343.684 50.929.451 9.413.214 255.852.420 3.064.475 258.916.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.500.012 -8.576.825
Dönem Karı (Zararı)
12.057.932 -4.716.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.921.402 39.886.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.179.061 1.550.461
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.780.470 1.209.111
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.762.329 1.308.683
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 18.141 -99.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-326.442 652.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-326.442 652.097
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.123.451 7.824.393
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -4.110.910 -1.067.148
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 15.314.573 9.283.718
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21.427 115.703
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-101.639 -507.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-541.960 -20.296
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-541.960 -20.296
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 7.772.440 28.680.977
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.618 -10.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.027.211 -27.729.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.013.862 178.122.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
180.501 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.833.361 178.122.767
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.290.713 -41.209.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.567.644 -152.834.046
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.395.680 4.820.868
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-85.963.324 -157.654.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.330.008 -3.090.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.852.708 -8.719.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.447.173 -523.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.405.535 -8.196.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-42.047.877 7.440.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
547.865 -16.017.170
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.274.083 -1.794.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
483.542 11.706
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
483.542 11.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.757.625 -1.806.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.757.625 -1.806.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.764.060 -21.507.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.926.436.872 1.522.462.808
Kredilerden Nakit Girişleri
2.926.436.872 1.522.462.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.892.639.581 -1.536.215.698
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.892.639.581 -1.536.215.698
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.175.829 0
Ödenen Faiz
-12.968.312 -8.822.127
Alınan Faiz
4.110.910 1.067.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.010.035 -31.879.272
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.498.155 41.950.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.511.880 10.071.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.194.645 82.860.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.682.765 92.931.476
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 155.682.765 167.194.645
Ticari Alacaklar
607.498.332 593.511.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 52.041 216.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 607.446.291 593.294.184
Diğer Alacaklar
51.648 44.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.648 44.837
Stoklar
8 99.375.002 81.856.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 331.427 7.412.007
Diğer Dönen Varlıklar
10.875.298 10.673.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.875.298 10.673.813
ARA TOPLAM
873.814.472 860.692.501
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 1.259.676 1.171.039
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
875.074.148 861.863.540
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 6.393.443 5.336.267
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 11.097.094 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
161.323 165.846
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
161.323 165.846
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 5.781.264 6.040.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.433.124 11.542.265
TOPLAM VARLIKLAR
898.507.272 873.405.805
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.523.147 18.712.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.523.147 18.712.093
Banka Kredileri
5 137.867.332 18.712.093
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 655.815 0
Ticari Borçlar
354.169.366 402.710.579
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 8.723.807 1.203.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 345.445.559 401.506.781
Türev Araçlar
404.242 946.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 404.242 946.202
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.338.935 2.077.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.338.935 2.077.009
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.415.953 19.924.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.415.953 19.924.028
ARA TOPLAM
498.851.643 444.369.911
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.851.643 444.369.911
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
139.597.453 198.670.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
139.597.453 198.670.019
Banka Kredileri
5 128.451.367 198.670.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 11.146.086 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.141.281 974.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.141.281 974.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.738.734 199.644.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
639.590.377 644.014.741
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.852.420 228.951.139
Ödenmiş Sermaye
12 24.000.000 24.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.024 -9.024
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.024 -9.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
165.175.095 147.687.028
Yabancı Para Çevrim Farkları
165.175.095 147.687.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.343.684 6.343.684
Yasal Yedekler
12 6.343.684 6.343.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 50.929.451 51.964.533
Net Dönem Karı veya Zararı
9.413.214 -1.035.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.064.475 439.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.916.895 229.391.064
TOPLAM KAYNAKLAR
898.507.272 873.405.805
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.451.398.316 1.118.410.655 482.079.210 366.254.515
Satışların Maliyeti
13 -1.382.682.145 -1.052.212.013 -459.403.757 -342.648.900
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.716.171 66.198.642 22.675.453 23.605.615
BRÜT KAR (ZARAR)
68.716.171 66.198.642 22.675.453 23.605.615
Genel Yönetim Giderleri
14 -22.496.173 -17.264.823 -7.051.291 -6.270.276
Pazarlama Giderleri
14 -17.227.405 -15.271.144 -6.032.303 -4.914.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.712.199 14.945.898 4.824.612 8.519.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.433.904 -20.290.077 -1.324.023 -11.475.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.270.888 28.318.496 13.092.448 9.464.191
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.270.888 28.318.496 13.092.448 9.464.191
Finansman Gelirleri
16 19.688.413 25.282.484 4.150.957 15.918.259
Finansman Giderleri
17 -35.128.929 -29.636.470 -10.996.213 -17.341.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.830.372 23.964.510 6.247.192 8.041.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.772.440 -28.680.977 -259.205 -16.803.884
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -7.063.540 -25.573.497 152.807 -14.195.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -708.900 -3.107.480 -412.012 -2.608.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.057.932 -4.716.467 5.987.987 -8.762.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.057.932 -4.716.467 5.987.987 -8.762.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.644.718 63.673 771.700 -128.992
Ana Ortaklık Payları
9.413.214 -4.780.140 5.216.287 -8.633.572
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 0,00502000 -0,00197000 0,00249000 -0,00365000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 0,00502000 -0,00197000 0,00249000 -0,00365000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.467.899 98.045.568 -4.415.005 62.961.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.467.899 98.045.568 -4.415.005 62.961.520
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17.467.899 98.045.568 -4.415.005 62.961.520
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.467.899 98.045.568 -4.415.005 62.961.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.525.831 93.329.101 1.572.982 54.198.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.624.550 279.275 784.096 36.935
Ana Ortaklık Payları
26.901.281 93.049.826 788.886 54.162.021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798090
BIST