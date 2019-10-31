***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2019 12:55
***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Armada Bilgisayar, Jabra İş Ortakları konferansında "Best Performance and Achievement 2018-2019" ödülünü almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795802
BIST
15:5798.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,33
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
15:575,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
15:576,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
15:57277,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 2,85
|Açılış
|: 277,01
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,56
|28.418.045
|% 13,04
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|DENIZ
|25,44
|30.590.050
|% 9,47
|
|MSGYO
|1,46
|17.675.657
|% 7,35
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|ULAS
|1,60
|1.781.022
|% -4,76
|
|PSDTC
|6,09
|1.008.909
|% -4,40
|
|PSDTC
|6,09
|1.008.909
|% -4,40
|
|PSDTC
|6,09
|1.008.909
|% -4,40
|
|PGSUS
|66,05
|82.040.075
|% 1,15
|
|NATEN
|8,61
|65.136.322
|% 3,11
|
|BERA
|2,89
|61.402.148
|% -2,03
|
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|IHLGM
|0,73
|23.352.453
|% 0,00
|
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|IHLGM
|0,73
|23.352.453
|% 0,00
|
|BERA
|2,89
|61.402.148
|% -2,03
|
|OSTIM
|1,17
|17.556.415
|% -4,10
|
|MSGYO
|1,46
|17.675.657
|% 7,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,66
|
|Frank
|5,7662
|5,8010
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|12,61
|
|Altın Gr.
|277
|277
|3,05
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.827
|1.873
|11,69
|
|Yarım
|883
|906
|5,65
|
|Çeyrek
|443
|453
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|59,88
|59,88
|-0,36
|
Seans Raporu
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16:11DOKTA
Yüzde 6.84 oranında artışla 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 875 adet işlem
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16:10XU030
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16:10XU100
Endeks 98, 824 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 3, 855.00 milyon TL de
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16:09DENIZ
Yüzde 9.47 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 172, 383 adet işlem
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16:08MSGYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 199 adet işlem