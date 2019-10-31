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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.10.2019 12:55
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***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Armada Bilgisayar, Jabra İş Ortakları konferansında "Best Performance and Achievement 2018-2019" ödülünü almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795802


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MEPET 1,78 60.883.032 % 16,34  
AVTUR 1,56 28.418.045 % 13,04  
INFO 5,50 1.375 % 12,94  
DENIZ 25,44 30.590.050 % 9,47  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3782 7,4152 % 0,66  
Frank 5,7662 5,8010 % 0,50  
Riyal 1,5186 1,5262 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.508 1.508 12,61  
Altın Gr. 277 277 3,05  
Cumhuriyet 1.835 1.863 8,00  
Tam 1.827 1.873 11,69  
Yarım 883 906 5,65  
Çeyrek 443 453 2,83  
Gümüş.Ons 18,06 18,09 0,21  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,05  
B. Petrol 59,88 59,88 -0,36  
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